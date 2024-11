No pocos niños sueñan con ser famosos. Algunos se imaginan frente a los reflectores y otros apareciendo en la pantalla, tal como le pasó a Gael García Bernal, quien comenzó su carrera como actor infantil y ahora es una figura importante en la industria de cine hollywoodense.

La realidad es que historias de éxito como la del actor jalisciense son muy pocas, y el director Carlos Carrera lo sabe y lo explica:

“Me impactó conocer las razones por las que estos niños trabajan, algo que no corresponde a su edad. Los niños no deberían estar trabajando nunca pero algunos tienen vocación y disposición para hacerlo. Me impresionó ver este abanico de orígenes y realidades distintas, y cómo todos persiguen el mismo sueño de la fama”, comenta el cineasta ganador de la Palma de Oro por el cortometraje El héroe en 1993.

La relación entre la infancia y los esfuerzos por alcanzar un nivel profesional en el mundo de la actuación fue abordada por Carrera en su nuevo documental Pasitos a la fama.

Producido por Gerardo Morán Castellot y Daniel Birman Ripstein, la historia gira en torno a cinco niños mexicanos que, junto a sus familias, tratan de abrirse camino en el mundo del espectáculo.

El talento infantil de esta producción está integrado por Carlos Meza, Elaine Haro, Aarón de Jesús Díaz, Macarena Oz (Nadie nos va a extrañar) y Monserrat García (Pequeños gigantes en 2011).

“La industria del entretenimiento no es lo suficientemente consciente, ni siquiera respetan los horarios de los niños. Aunque los necesitamos en las producciones, la industria no es consciente del impacto que esto puede tener en sus vidas”, enfatiza.

El documental muestra cómo los niños se enfrentan a situaciones que los rebasan, como la falta de tiempo para estudiar, jugar o descansar, la competencia con otros niños, la explotación laboral, el acoso mediático y la pérdida de la inocencia.

“La medida del éxito a veces es muy pobre. Ahora, todo está medido por lo que sucede en las redes sociales, y eso es muy triste. Ya no se juzga el talento, sino la capacidad de ser un buen publicista. Muchos niños con los que trabajamos para el documental tan sólo buscan likes”, explica el director.

Carrera, junto a los productores, exploran las presiones y sacrificios de las familias y siguen a estos pequeños talentos mientras buscan el estrellato. A través de un casting ficticio, los realizadores captaron las ilusiones, miedos y frustraciones de los chicos y sus familias, quienes los apoyan pero también presionan.

“Si para un adulto es frustrante la aceptación en los medios, imagina para un niño. Es muy difícil para ellos manejar ese tipo de frustración”, dice Gerardo Morán.

Pasitos a la fama fue presentado en el FICM 2022 y estrena en cines del país mañana.