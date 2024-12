Bajo un cielo estrellado y al ritmo de los éxitos de Robbie Williams, el Festival Internacional de Cine de Los Cabos dio inicio a su edición 2024 este 4 de diciembre con la Premiere en América Latina de "Better Man", la esperada película dirigida por Michael Gracey (El gran showman), que retrata la vida y carrera del cantante británico.

Aunque el frío comenzaba a sentirse, muchos se emocionaron hasta las lágrimas al conocer el lado más personal que Robbie Williams comparte de su historia familiar y personal.

La ceremonia al aire libre congregó a talento, invitados especiales, prensa nacional e internacional y el público invitado, quienes disfrutaron de la primera velada, en la que incluso el viento jugueteó con los elementos del escenario, haciendo que tuvieran que levantar los carteles que se caían.

El evento fue conducido por Cristina Ibáñez, periodista y Directora de Sensacine México, quien destacó la evolución del festival y su expansión hacia nuevos escenarios en San José del Cabo, reafirmando su compromiso con el cine y la cultura.

En el evento estuvieron presentes Alfonso Pasquel Bárcenas, Presidente de Los Cabos Arte y Cultura A.C.; Fernando Ojeda Aguilar, Subsecretario de Turismo y Economía del Gobierno de Baja California Sur; Tania Covarrubias, Directora del Instituto de la Cultura y las Artes de Los Cabos; y José Miguel Álvarez Ibargüengoitia, Coordinador General del Instituto Mexicano de Cinematografía (IMCINE). Todos ellos coincidieron en destacar el papel fundamental del festival como promotor del turismo cultural y como un motor de cohesión social y desarrollo artístico en la región.

En entrevista con EL UNIVERSAL, José Miguel Álvarez Ibargüengoitia destacó los aspectos que hacen únicos al festival al señalar:

“El Festival Internacional de Cine de Los Cabos es único porque conjunta al cine como expresión artística, a la industria como plataforma de promoción de talentos y de desarrollo de proyectos, y al destino turístico, que también es un destino fílmico. Esta convergencia de mundos en un lugar como Los Cabos lo convierte en un festival especial.” Asimismo, subrayó la vocación del festival por fomentar la descentralización del cine, dando espacio a realizadores de los estados y favoreciendo una programación diversa e inclusiva.

La actriz Mónica del Carmen, quien participa en la película "La Raya" que se va a proyectar este sabado 7 de diciembre en Cinemex Puerto Paraíso, también estuvo presente durante esta inauguración y destacó la importancia del Festival de Los Cabos como una plataforma para visibilizar el cine nacional y reflexionar sobre temas sociales y culturales.

“Creo que es muy importante que el cine mexicano se exhiba en todos los lugares del país, y Los Cabos es un lugar muy hermoso para compartir el cine. Además, este festival representa una oportunidad para mostrar realidades de nuestras comunidades originarias y resaltar que no sólo enfrentan opresión, sino que también están llenas de cosas muy profundas y temas importantes, como la migración.”

Asimismo, subrayó la relevancia de incluir lenguas indígenas en el cine y mencionó que La Raya presenta por primera vez en pantalla grande el chatino, una lengua originaria interpretada por la misma comunidad chatina, a la que pertenece la directora Yolanda Cruz.

"Es importante que la gente vea las películas y pueda encontrarse con la realidad de las comunidades originarias, no solo como comunidades explotadas, sino como pueblos llenos de cosas muy profundas, de temas importantes como la migración", dijo en entrevista con EL UNIVERSAL.

El cine y la música como protagonistas

La película inaugural, "Better Man", emocionó al público, algunos incluso derramaron algunas lágrimas al conocer sobre la vida íntima de Robbie Williams, una de las figuras más importantes de la música pop mundial. Dirigida por Michael Gracey, es la primera vez que se proyecta esta cinta en latinoamérica.

"Better Man" es una película semibiográfica en la que Robbie Williams es representado como un chimpancé creado mediante CGI, una decisión creativa que simboliza su sensación de ser “menos evolucionado” que los demás. La cinta incluye algunos de los éxitos más icónicos del artista, como "Angels", "She’s The One" y "Let Me Entertain You". La película tuvo su estreno mundial en el Festival de Cine de Telluride y se proyectó en el Festival Internacional de Cine de Toronto antes de inaugurar el Festival Internacional de Cine de la India. Llegará a los cines de México este 6 de febrero de 2025.

Cabe señalar que la edición 2023 del Festival Internacional de Cine de Los Cabos fue cancelada debido a la falta de apoyo. La edición 2024, que se celebra del 4 al 8 de diciembre, presentará títulos como: "Sujo", "Corina", "La Raya", "No nos moverán" y muchas otras más.

Puedes consultar la cartelera en https://loscabosiff.org/





