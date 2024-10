A Julia Pastrana, mujer mexicana del siglo XIX, le llamaron de todo por el vello que cubría su cuerpo.

La apodaban “la mujer mono”, “la mujer oso” o “la dama babuino”, y fue exhibida como atracción en espectáculos de México, Estados Unidos y Europa, incluso después de muerta, con su cuerpo momificado junto al de su bebé.

La sinaloense, nacida en 1834, padecía hipertricosis terminal generalizada, una enfermedad rara que afecta a una de cada millón de personas en el mundo. Por ello, fue separada de su tribu y enviada a la casa del entonces gobernador de la entidad, donde fue maltratada.

Intentó regresar a su lugar de origen, pero en el camino conoció a un estadounidense de apellido Rates, quien la convenció de dedicarse a los escenarios.

Julia poseía una buena voz para el canto y hasta debutó en Broadwae en 1854; sin embargo, el público acudía principalmente para ver su rostro y cuerpo cubiertos de vello, su mandíbula prominente y su nariz ancha y chata.

Su vida ha inspirado la nueva serie de Disney+, La increíble historia de Julia Pastrana, actualmente en fase de posproducción. Fátima Molina interpreta el papel principal, bajo la dirección de Rafa Lara.

“Es una mujer mexicana fantástica, con una historia en verdad maravillosa. Eran tres horas de maquillaje antes de comenzar el rodaje y luego una hora para quitar todos los prostéticos, pero valió la pena”, dice la actriz a EL UNIVERSAL.

“En algún momento me moría de miedo de no lograrlo, no aguantar, y no por ganas, sino porque la misma piel lo rebotara o lo rechazara (el maquillaje); hay cosas que no están en tu control, pero se logró y tuvimos una historia muy bella que contar”, reitera.

Ejemplo de lucha

La historia de Pastrana puede parecer dolorosa, pero desde la sinopsis oficial de Disney+ se enfatiza que la serie seguirá a la artista desde que es exhibida como rareza, aprovechando la atención hacia su apariencia física para que el mundo escuche su voz.

“Es la historia de una artista que supo encontrar en el escenario su lugar en el mundo y en el arte, su libertad”, se lee en el comunicado oficial de la compañía.

La serie se filmó en locaciones de España, con un elenco que incluye a Eduardo Noriega, Cristo Fernández, Damián Alcázar, Miguel Rodarte, Ginés G. Millán, Itzan Escamilla y Esther Acebo, entre otros.

El cuerpo de Pastrana permaneció casi abandonado en Noruega en los 90, en el sótano del Instituto de Medicina Forense de Oslo; sin embargo, tras un artículo de prensa que hablaba de ella, se decidió trasladarlo a fines de esa década al Instituto de Ciencias Médicas Básicas de la universidad local.

“Yo vivía en Sinaloa y ella es sinaloense, y allí es muy conocida. Puedo decir que se sabía lo esencial, pero hace más de una década (2013), luego de mucho pedir que regresara a México, de que una mujer que trabajaba en el gobierno tomara la batuta para repatriarla, se logró, para que no se exhibiera en el extranjero”, dice Fátima.

¿Será una historia triste la que se verá? La actriz sonríe y prefiere que el público lo decida: “Lo que puedo decir es que trabajar en una historia así, con Eduardo Noriega, ha sido uno de los mejores regalos de la vida”, apunta.

Producida por BTF Media, para su estreno en 2025 en fecha por definir, la serie tiene a Miguel Ángel Fox como showrunner, y a Ricardo Coeto, Francisco Cordero y Frank Ariza en la producción ejecutiva.

La historia se suma a otros mexicanos que han sido retomadas por plataformas o tv, como las de José José, Juan Gabriel, Joan Sebastian y Gloria Trevi, y otras en posproducción, como la de Roberto Gómez Bolaños Chespirito.

