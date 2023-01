La vida de Joaquín Guzmán llevada a la pantalla chica en estas series y documentales

Tras la detención de Ovidio Guzmán, el hijo de Joaquín ‘El Chapo’ Guzmán, quien fuera uno de los capos mexicanos más buscados del mundo, se he desatado una ola de enfrentamientos, bloqueos y quema de vehículos en Culiacán, Sinaloa, de dónde es originario.

Su nombre y el legado criminal se han puesto en tendencia en redes sociales, donde circulan videos de los ataques y la historia de estos delincuentes.

Joaquín, quien fue líder del Cártel de Sinaloa, fue extraditado a Estados Unidos en 2017, pero su camino a la delincuencia así como sus escapes de dos penales de máxima seguridad en México fueron documentados en distintas producciones, mismas que están disponibles en internet, tanto en plataformas streaming como en podcast y videos.

"El chema". Es una serie spin-off de la historia de “El señor de los cielos”, en ella se relata la vida del capo sinaloense, aunque agrega algunos elementos de ficción para dar aventuras al personaje que fue interpretado por Mauricio Ochmann.



"Narcos: México" . Tras el estreno de Narcos, Netflix apostó por contar la historia del crimen organizado en nuestro país, la trama cuenta cómo surgió y creció el Cartel de la droga de Guadalajara, donde Joaquín inició sus carrera delictiva.

"El 'Chapo', la serie". Esta producción relata los inicios del criminal en 1985, cuando era un miembro de bajo nivel en la organización de droga más importante, su ascenso y después su caída.



"Capos de la droga". Guzmán tiene un capítulo dentro de esta serie en la que se reúnen las historias de ocho de los criminales más importantes del mundo, como el colombiano Pablo Escobar. “Tras idolatrar a los capos de la droga cuando era niño, Joaquín Guzmán se convirtió en uno de los más famosos y conocido por sus audaces escapes”, dice la descripción.

"Cuando conocí al 'Chapo'". En este documental de Netflix, la actriz Kate del Castillo cuenta cómo fue su experiencia al conocer al capo más buscado de México y las consecuencias que eso le trajo a su carrera y su vida personal ya que fue señalada por el gobierno de México. Del Castillo conoció a ‘El chapo’ junto al actor Sean Penn, pues ambos buscaban realizar una película sobre su historia.

"El 'Chapo' & Sean Penn: Bungle in the Jungle". El ganador del premio Oscar también hizo lo propio para contar su versión detrás de la reunión entre él, el criminal y la actriz mexicana. La película no se llevó a cabo pero sería parte de la faceta como productor de Sean Penn.



"La leyenda del Chapo" . Discovery Channel estuvo detrás de este documental que trata de explicar todo lo que tuvo que hacer Guzmán para burlar, en repetidas ocasiones, las leyes. Es un trabajo periodístico que reúne videos y opiniones de especialistas y que se encuentra disponible en YouTube

"El Chapo: dos rostros de un capo". A lo largo de los seis episodios que integra este podcast realizado por la CNN, se habla a detalle sobre quién es ‘El chapo’ y las versiones tan polarizadas que se tienen de él. Su reputación de despiadado, confesó haber asesinado a más de dos mil personas, con detalles del juicio que se llevó a cabo en Nueva York.



