La verdad detrás de la reciente separación de Manuel Mijares de Pita de la Vega y el rol de Lucero

Manuel Mijares parecía haber encontrado el amor en los brazos de Guadalupe "Pita" de la Vega. Fue en el 2021 cuando comenzaron los rumores de que entre ellos había algo más que una simple amistad. Sin embargo, tras poco más de un año de relación todo parece haber llegado a su fin.

Fiel a su estilo, Manuel Mijares nunca quiso hacer oficial este noviazgo. Durante varios meses solo nos conformamos con ver algunas fotos de ellos circular en los medios de comunicación. Los rumores no cesaban hasta que finalmente se dejaron fotografiar en el Gran Premio de la Fórmula 1 y en el Día Nacional del Estado de Qatar, evento organizado por la embajada de dicho país.



Mijares y su novia 'Pita' de la Vega. pic.twitter.com/d5YHc0WfaR — ShowMundial (@ShowmundialShow) June 13, 2022

Recién ahí Manuel Mijares oficiaba una especie de confirmación de su relación con Guadalupe "Pita" de la Vega. Sin embargo, desde aquel entonces el cantante dejaba en claro que no estaba dispuesto a avanzar mucho más. “Ya me casé una vez y no lo vuelvo hacer, sale muy caro eso”, aclaraba cada vez que podía.

Cuál fue el rol de Lucero en la separación de Manuel Mijares

Definitivamente para Manuel Mijares casarse no estaba en sus planes desde un principio. Ni siquiera hace 25 años atrás, es que no hay que olvidar que mucho antes de Lucero, el cantante había tenido ya un noviazgo, que al igual que ahora parece no haber resultado. Pese al apoyo de su familia no hubo nada que hacer.

Y si bien tanto sus hijos Lucerito y José Manuel como su ex Lucero estaban muy contentos con esta relación ni siquiera eso le bastó al cantante para continuar. El intérprete de “Soldado del amo” ha vuelto a la soltería y ya no hay nada que hacer. De momento, ha regresado a su amistad con Guadalupe "Pita" de la Vega y dicen que ya habría encontrado quien lo vuelva a abrazar.