La triste historia de Zahara Jolie-Pitt, hija de Angelina Jolie y Brad Pitt, que pocos conocen

Angelina Jolie es una de las actrices y defensoras de derechos humanos más conocidas a nivel mundial. La protagonista de “Maléfica” redujo su trabajo como actriz hace varios años para dedicarse de lleno a ayudar a diversas causas benéficas.

Angelina Jolie y su ex pareja Brad Pitt lograron formar una de las familias más numerosas y diversas de Hollywood, y esto surgió como producto de los deseos de la actriz de adoptar a niños y niñas en diversos países del mundo.

En el 2005 Angelina Jolie conoció a Zahara Jolie-Pitt, quien nació en una familia extremadamente pobre de Etiopía. La madre biológica de la pequeña, Mentewab Dawit, no sabía qué hacer con ella, ya que no tenía los recursos para mantenerla y criarla, por lo que decidió darla en adopción.

Zahara Jolie-Pitt presentaba desnutrición y estuvo al borde de la muerte cuando nació. En aquel momento Angelina Jolie había viajado a Etiopía como embajadora de Buena Voluntad de UNICEF y cuando vio a la pequeña se enamoró y no dudó en adoptarla.



Foto: Zahara y Brad Pitt. Fuente: Twitter @showmundialshow

Años después la madre biológica de Zahara Jolie-Pitt apareció en los medios pidiéndole a Jolie conocerla, pero hasta el momento esa petición no fue cumplida por la protagonista de “Sr. y Sra. Smith”. "Pido a Angelina que me deje hablar con ella. No creo que sea mucho pedir. No quiero que me devuelvan a mi hija, solo quiero poder estar en contacto con ella y llamarla de vez en cuando, quiero ver su cara antes de morir", fueron las palabras de la madre biológica de Zahara.

¿Cómo vive actualmente Zahara?

Zahara actualmente es una estudiante universitaria en la Spelman College, pero además trabaja junto a Angelina Jolie en diversas causas que involucran los derechos de las mujeres. También es líder mundial de la educación de mujeres afrodescendientes, a quienes ayuda en su desarrollo intelectual, creativo, ético y de liderazgo.



Foto: Zahara Jolie Pitt. Fuente: Twitter @showmundialshow

Además Zahara Jolie-Pitt tiene su propia línea de joyería, cuyos trabajos son realizados a mano. Pero eso no es todo, ya que la hija de Angelina Jolie también se ha involucrado en algunas producciones cinematográficas en las que ha trabajado su madre.