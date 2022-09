La sorprendente confesión de Aleida Núñez

Aleida Núñez es una de las cantantes más talentosas de nuestro país. Aleida ha logrado cosechar éxitos gracias a hits como "Márchate ahora", "Papito Cumbia", entre muchas otras más, pero ahora no es su carrera lo se ha vuelto noticia, sino una soprendente declación que realizó.

Recientemente, Aleida Núñez realizó declaraciones sorpresivas sobre sus relaciones afectivas, ya que la actriz y cantante fue criticada por su romance con un empresario multimillonario originario de Texas, con quien realizó un lujoso viaje por Medio Oriente hace un par de meses.

La relación con el empresario terminó abruptamente, pero al poco tiempo Aleida Núñez comenzó otra relación con un actor francés. A raíz de estas dos relaciones, la actriz y cantante fue muy criticada por la prensa y Aleida no se quedó callada.



Foto: Aleida Núñez. Fuente: Instagram @aleidanunez

Yo nunca he tenido un "sugar"

“No yo nunca he tenido sugar, la verdad no podría a que me mantengan al cien por ciento eso es un sugar, que no hagas nada, que tengas vida de lujos y también te retiran del trabajo, de tu familia de amigos, la verdad muchas veces he tenido ofertas de estas, no es la primera vez que he andado con una persona de estas que tiene cierto poder o dinero”, explicó Aleida.

En pocas palabras, Aleida aseguró que nunca ha tenido la necesidad de aceptar una relación a cambio de dinero o con hombres mayores que le pongan condiciones. Además, la actriz y cantante dijo que prefiere trabajar y mantenerse al lado de su familia que ser esclava de un hombre.



Foto: Aleida Núñez. Fuente: Instagram @aleidanunez

“Muchos de ellos incluso pues me han sometido a decirme quiero un hijo o hija tuya, pero te prohibiría que trabajaras, a mí no me interesa estar como esclava de nadie, siempre he sido una mujer súper independiente, tengo mis cosas por mi trabajo y lo que más aprecio es mi libertad”, continuó Aleida Núñez.