“La sociedad es más delicada y especial”

Adrián Uribe es de ese tipo de sujetos que podrías hacer tu amigo. De hecho, este no es un pensamiento aislado, el actor y conductor es una de las personalidades de la televisión mexicana con más seguidores, unos 3.5 millones en Instagram.

Sus personajes de “El Vítor”, “Carmelo” y “Poncho Aurelio” ya están en el salón de la fama del imaginario cómico nacional, seres que considera “inocentes” en su manera de actuar y que, como todos, él incluido, han tenido que evolucionar con el tiempo.

“’Vítor’ es coqueto”, reconoce. “He ido ajustando el vocabulario del personaje para no herir susceptibilidades sobre ahora que está delicado el tema, con el feminismo y todo eso”.

El comediante estrena esta noche en Las Estrellas la segunda temporada de su late night De noche pero sin sueño. Y ha querido hacer una pausa para hablar sobre quimeras con EL UNIVERSAL.

¿A ti qué te quita el sueño?

El estrés o ver el celular tarde, pero ya hay cosas que antes me lo quitaban y ahora no, como el hate (mensajes de odio) en redes sociales. Siempre va haber críticas buenas y malas, ahora me enfoco en lo positivo y no me engancho

¿Qué sueña un comediante?

Como actor sigo soñando en tratar de hacer más cosas, en hacer una película, pero de drama, que tal vez no tenga nada que ver con la comedia como reto actoral. Me gustaría hacer más cine, series, producir en algún momento dado. Qué tal una película en inglés, entrevistas en ese idioma. Me siento muy satisfecho, pero siento que todavía falta mucho.

Entonces estudias inglés...

Sí, en línea, ahora en pandemia estuve tomando muchos cursos en línea, sigo preparándome.

La comedia ha ido cambiando, ¿cómo te has adaptado a ello?

El humor sigue siendo el mismo, mientras que la gente se identifique con algo, se reirá más. Porque es una catarsis. En ese aspecto no ha cambiado, pero la forma de hacer humor sí porque ahora esta sociedad es más delicada, más especial, y que no puedes hacer chistes de cualquier cosa. Yo creo que siempre se vale de todo con respeto, mientras no ofendas, no seas agresivo y no dañes,

Es lo que llaman la cultura de la cancelación, ¿eso dificulta las rutinas de comediantes?

Sí, se vuelve un poco más complejo, pero definitivamente se puede seguir haciendo humor, se puede seguir divirtiendo al público, sin abusar de nada, es válido todo, siempre que se use creativamente, sin ser ofensivo o grotesco.

¿A “Vítor” en algún momento le has puesto límites para que no llegue al acoso?

Sí, ahora más que nunca lo cuido más que antes, justamente por eso, para no pasarme de la raya.

¿De qué manera lo cuidas?

Con la conciencia de no ofender, de ser muy respetuoso. Por ejemplo, le he bajado al rollo del piropo para no poder pasar esa línea, finalmente es un personaje que es súper inocente, es bueno, no es agresivo, pero uno nunca sabe, sobre todo como están las cosas sí tienes que ser mucho más cuidadoso.

¿Cómo eres de papá (de dos hijos de 19 y 2 años)?

Es una faceta que disfruto mucho, porque es mi motor, mi gasolina para hacer todo lo demás. Trato de ser muy cariñoso con mis hijos, pero también poniendo límites.

¿Tus hijos ven al comediante o al papá?

En mi casa yo soy papá, no soy comediante. Tengo muy buen sentido del humor, eso no lo pierdo nunca, pero como papá soy estricto, dejo afuera al actor y soy un papá y esposo normal.

Eso es como papá, pero cómo te sientes en lo profesional sin exclusividad con Televisa.

Me siento más endeudado, pero bien, no es cierto (risas). Pues tranquilo porque yo tomé la decisión y ahora estoy trabajando más en la empresa, sigue siendo mi casa. Ahora no tengo un contrato como tal y ya puedo yo trabajar con el proyecto que a mí me parezca y en cualquier empresa.

Has tomado decisiones inteligentes: al inicio de tu carrera registraste a tus personajes.

Sí, desde un principio me asesoré, los registré a mi nombre, todos los personajes. Fue asesorarme.

Y llega la segunda temporada de De noche pero sin sueño?

Nuestro padrino es Maluma, también tendremos Ricardo Montaner, Pepe Aguilar... ahora son entrevistas más tranquilas y divertidas; verán que ha valido la pena.

”Ahí nos vidrios”

El “Vítor” interactuará con invitados, como sucedió con Santa Fe Klan.

27 PRODUCCIONES han contado con el actor, 10 en películas, incluyendo doblajes.