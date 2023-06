La película de acción en Netflix que no te dejará despegarte del sillón ni un minuto Se trata de "The Bad Guys: Reign of Chaos", una película de 2019, en la que dos policías se unen a un mafioso y al propietario de un sitio de apuestas ilegales para acabar con una red de narcotraficantes.

"The Bad Guys: Reign of Chaos". Fuente: Twitter @antistarboyx