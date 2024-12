La Palma de Oro, máximo reconocimiento del Festival de Cine de Cannes, fue otorgada en 1961 a la película “Viridiana”, dirigida por el aragonés Luis Buñuel. Este galardón no solo consagró al director como maestro del cine surrealista, sino también como un crítico feroz de la religión y la doble moral de la sociedad de su tiempo.

Tras la muerte de Buñuel, sus hijos entregaron a Silvia Pinal el preciado trofeo que “Viridiana” ganó y que, desde entonces, ninguna producción en español ha vuelto a obtener. Un gesto que reafirma el papel crucial de Pinal en esta obra histórica del cine. Ahora que la actriz se fue, ese y muchos de sus invaluables reconocimientos y obras quedarán como un legado eterno en la memoria cultural de México.

Lee también: ¿Luis Miguel cantará en Bellas Artes en el homenaje a Silvia Pinal?

Macaria sorprende en redes con un recuerdo de “Chespirito”

Actrices como Ana Martín o Leticia Perdigón han causado sensación en redes sociales al compartir fotos de su juventud, pero esta vez fue el turno de Macaria, quien subió a Instagram un video junto a Roberto Gómez Bolaños “Chespirito” en su papel del Doctor Chapatín. En la escena, ella luce un bikini blanco con flores mientras recibe piropos del personaje, algo que encantó a sus seguidores.

Los comentarios no tardaron en llegar, con usuarios destacando su figura y recordándola con frases de Magda López Pérez, su personaje en Vecinos: “Se ve finísima” y “cobró carísimo, por cierto”. Una vez más, Macaria demuestra por qué sigue siendo una de las favoritas del público.

Lee también: Belinda y el regalo terrorífico que la hizo feliz

C. Tangana y Carin León: un (nuevo) dueto que promete

Aunque C. Tangana pausó su carrera musical para centrarse en la promoción de su documental, el español no ha perdido contacto con la industria y confirmó que tiene una nueva colaboración con Carin León. Sin embargo, esta no sería la primera vez que trabajan juntos, ya que en 2021 lanzaron “Cambia!”, una canción que combinó flamenco, trap y regional mexicano, redefiniendo las fusiones dentro del género.

En aquella ocasión, Carin reconoció que Tangana lo inspiró a abrir su panorama musical, creando algo fresco y auténtico, pero profundamente arraigado en lo mexicano. Ahora, se espera que su próxima colaboración siga esa línea innovadora. ¿Qué traen entre manos esta vez? Por ahora, el español solo adelantó que la canción estará lista muy pronto.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

melc