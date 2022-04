La mujer no debe ser enemiga de otra: Itatí Cantoral

“¡Ya basta!”, dice Itatí Cantoral. La comedia y los contenidos de entretenimiento deben ir evolucionando y por eso ella presume que la comedia Se rentan cuartos les permita, a lo largo de las temporadas, ir afinando el humor junto con los escritores, lo cual se refleja en pantalla como una comedia que nunca busca ofender, y menos poner a pelear a las mujeres.

“Aquí no hay escenas donde nos peleamos por un hombre ni nos decimos: tú eres una traidora, idiota, ‘¿cómo besaste a mi novio?’, en ningún capítulo: ¡Ya basta!, ¡hay que reeducarnos!, la enemiga de la mujer no puede ser otra mujer, como en los viejos tiempos”, señala la actriz —conocida por sus personajes de villana—, durante las grabaciones de la serie.

Itatí, junto a su compañera de historia, la actriz Yare Santana, comparte que hay muchos filtros en el proyecto, que hacen que cualquier cosa que les brinca se comente y, si es necesario, se cambie.

“Hay una línea muy delgada en la que uno puede pensar que está causando gracia y a lo mejor estás lastimando”.

5

TEMPORADAS

lleva la comedia que estrenó en 2019.

Yare señala que todos estos temas se tratan con naturalidad, pero hay capítulos donde también se aborda la homofobia.

“Todo desde el humor y esta característica que tiene el programa”, agrega.

Se rentan cuartos aborda la vida de una familia que lo pierde todo, por lo que debe comenzar de nuevo, desde cero, en su única propiedad.

El foro en el que se graba tiene una estructura movible que permite pasar de un escenario a otro para grabar distintas escenas, y esta transformación ocurre todo el tiempo delante de los ojos de un público que aplaude y reacciona ante lo que se actúa.

“Cuando nos hablaron para la primera temporada era un proyecto muy arriesgado, y además era teatro en vivo, por costos de producción pedían hacer dos programas por día y por eso se fueron varios directores, era complicado”, recuerda Itatí.

El elenco está conformado por Cantoral, Yare Santana, Armando Herrera, Francisco Rueda y María Chacón.

Cantoral y Santana expresan lo feliz que se sienten como mujeres actrices cuando ven que la industria está haciendo más contenidos y sobre temas que ocurren en torno a ellas, y la importancia de que el humor tenga su dosis reflexiva.

“A mí me motiva mucho cuando veo estos contenidos; si tú prendes la tele, casi todo tiene que ver con que se pelean por el marido, y cuando ves cosas de mujeres donde hablan de sus problemáticas, te reeducas, las llevas a tu vida. Es súper importante tener amigas mujeres”, señala Cantoral.

10

ACTORES INVITADOS

en esta entrega estarán Eugenio Bartilotti y Leo Herrera.

Se miden

Paco Rueda también ha hecho lo propio pues, dice, se trata de ir creciendo en la comedia, de ir reflexionando, y no replicar el humor de antes.

“La primera vez que hice la serie, mi propuesta hacia Viacom y Comedy Central fue: me van a dejar hablar, decir groserías, todo; y me dijeron que sí. Ese punto de partida evolucionó y ha habido un crecimiento y una ética más clara de lo que sí debemos de contar, y ser más cuidadosos. Ahora, por ejemplo, nos permiten alzar la mano y decir: ‘creo que ahorita no estamos como sociedad para burlarnos de eso”.

La quinta entrega de la serie se estrena hoy a las 20:30 horas por el canal de paga Comedy Central y mañana, en Paramount+.

ITATÍ CANTORAL

Actriz

“Aquí no hay escenas donde nos peleamos por un hombre, ni nos decimos: ‘eres una traidora, idiota’; hay que reeducarnos”