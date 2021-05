La mujer a la que las cejas la volvieron una celebridad

Janeth Gómez tiene una frase: "La mejor sonrisa es la mirada y para unos ojos bonitos sólo necesitamos ver lo bueno en las personas y tener unas cejas perfectas".

Gracias a su don para hacer microblading, Janeth no sólo se ha vuelto muy popular entre varias celebridades que acuden con ella para afinar su mirada a través de las cejas, ella misma se ha vuelto una influencer que ahora, tiene hasta su propia marca de maquillaje.



“Muchos famosos me dicen 'Vengo a mi terapia'. Me pasa mucho de que mis amigas cuando vienen, o las celebridades, nos ponemos a platicar, me piden recomendaciones. Es bonito porque es compartir y extender tu vida a las personas que te visitan, sean celebridades o no”, comentó.



Antes de ser famosa y tener su propia empresa, Janeth estudiaba para intérprete y traductora, pero recuerda que siempre maquillaba a sus amigas. Durante un viaje a Asia descubrió el microblading y regresando a México decidió apostar por este proceso, así que volvió varias veces para aprenderlo y perfeccionarlo, pero también asegura que parte de su formación en el mundo de la belleza tiene que ver con haber trabajado en Silvia Galván.

“Fue como mi escuela y cuando dejé Silvia Gaván, muchas artistas se volvieron mis amigas y al abrir mi estudio se vinieron conmigo. La primerita que me siguió fue Dani Magún, Melissa, de Jeans”.

Hasta ahora, dice, ha trabajado en las cejas de casi 200 celebridades, y ahora ella misma se ha vuelto una estrella, pues tiene 200 mil seguidores en Instagram, además de ser fundadora de su propia empresa de microblading y maquillaje para cejas.



“Muchas personas no confiaban en mí, me decían que cómo iba a dejar mi carrera y ahora te puedo decir que es una empresa familiar, mis hermanos trabajan conmigo, es una manera de demostrarnos que todos los sueños se hacen realidad. Martha Debayle me invitó un día a su programa y allí fue cuando lanzamos la técnica, eso fue hace casi una década”, recordó.

