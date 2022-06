"La mujer del diablo", una historia siniestra que llega al streaming

La mano que mece la cuna en política, no precisamente preocupada por el pueblo, será la de Alejandro Calva.

En "La mujer del diablo", serie para la plataforma ViX y cuyas grabaciones acaban de concluir, se contará la historia de una maestra de primaria (Carolina Miranda) que desea salir de su pueblo, así como la de un hombre (José Ron) quien aparenta ser benefactor de los más necesitados.

"Jonás mi personaje es asesor de Cristo, que es interpretado por Ron, y si es un personaje siniestro", comenta Calva, actor en "La reina del sur" y "Doña Flor y sus dos maridos".

Escrita y dirigida por Leonardo Padrón ("Amar a muerte" y "Pálpito"), "La mujer del diablo" se grabó en locaciones de Atlixco, Puebla, requiriendo la participación de más de mil extras en escenas.

Adriana Louvier, José Pablo Minor y Mönica Dionne son parte del elenco, junto con Rodolfo Arias, Marco Tostado y Samadhi Zendejas. Aún no se tiene fecha de salida.

"Quedaron algunas escenitas por hacer, porque me dio Covid, pero pueden no hacerse y no modificar nada, porque las importantes quedaron hechas en su momento", expresa Calva.

A pregunta expresa el histrión considera que se está viviendo una burbuja en el audiovisual mexicano ante la cantidad de películas, series, telenovelas y producciones para streaming que antes no había.

"Hay que vivirlo como algo que no va a pasar siempre, hay que aprovecharlo de la mejor manera y capitalizarlo, ver qué condiciones se necesita para trabajar, no es sólo trabajar en 10 cosas recibiendo tres pesos, hay que ir preparando eso", comenta.

Con teatro

La próxima semana, junto con Cassandra Ciangherotti, repondrá la puesta en escena "Blackbird", en la que se toca el tema de abuso infantil.

El Foro Shakespeare, con funciones de lunes a miércoles, entre el 27 de junio y 20 de julio, será sede de la obra montada por ellos mismos en 2019 y que fue reconocida por los Premios Metro como Mejor Obra en 2021.

"Es un tema pertinente, necesario, para el que debe abrirse la conversación; ver las dos partes del hecho", expresa.

Katina Medina Mora es la directora de la obra.

rad