La Met Gala brilla de nuevo

Sorpresa, ilusión y decepción provocaron los atuendos que las celebridades presumieron durante la alfombra roja de la Met Gala, cuya temática este año fue “In America: An Anthology of Fashion”. El evento volvió a la normalidad luego de cancelarse en 2020 por la pandemia. En 2021 se realizó hasta septiembre con la temática “In America: A Lexicon of Fashion”.

Kim Kardashian fue una de las diosas de la noche al aparecer con el icónico vestido que Marilyn Monroe usó cuando cantó “Happy birthday mr. president”. El vestido dorado está valuado en 5 millones de dólares.

Al contrario de la socialité, su hermana Kylie dejó todo que desear con un vestido de novia con una gorra hacia atrás. En redes sociales aplaudieron a Kendall y Kim, quienes salvaron la noche con sus atuendos.



Ariana DeBose y Jeremy Scott combinaron sus atuendos.

Otra diosas de la gala fue Blake Lively, quien llegó con un increíble vestido Atelier Versace convertible que hace referencia a la arquitectura de Nueva York, como el Empire State y la Estatua de la Libertad, de la que mostró cómo ha transformado su color de bronce a verde azulado con el tiempo.

Alicia Keys también hizo referencia a los emblemáticos edificios de Nueva York en la capa de su vestido Ralph Lauren. Sarah Jessica Parker lució una pieza de Christopher John Rogers y tocado de Phillip Treacy.

Fredrik Robertsson confundió a todos con su tremendo parecido a Jared Leto al desfilar por la alfombra. La verdad es que el activista se lució con un increíble make up y vestido de Iris Van Herpen. Bien ahí. El verdadero Leto apareció curiosamente en atuendos gemelos con el diseñador Alessandro Michele.

Una de las más criticadas fue la supermodelo Gigi Hadid, quien lució un corset y pantalón rojos de Versace, más adelante completó su atuendo con una poderosa capa roja que cambió las opiniones.





Camila Cabello optó por un atuendo blanco con el que no dejó nada a la imaginación.



Sarah Jessica Parker con un vestido del diseñador Christopher John Rogers.



El vestido Ralph Lauren de Alicia Keys tenía grabada con brillantes la ciudad de Nueva York.



Tessa Thompson con vestido de corset rosa, de Carolina Herrera.

200mil

INCRUSTACIONES

de cristales se utilizaron en la capa de Alicia Keys



Un bolso en estilo de caja de seguridad lució Cynthia Erivo.



Como príncipe encantador desfiló Shawn Mendes.



Jordan Roth, productor teatral, destacó por su abrigo acolchado.



Gigi Hadid impactó con su look de color escarlata.



El vestido que lució Billie Eilish fue de la casa Gucci.



Bad Bunny rompió estereotipos con un peinado alto.



La modelo Naomi Campbell usó pedrería en el rostro.



Jared Leto y Alessandro Michele fueron coordinados.

5 MILLONES

de dólares, el valor del vestido que Monroe usó cuando le cantó a Kennedy.