La mentada de Emmanuel que no existe en YouTube

Los conocedores de la trayectoria de Emmanuel saben que su participación en la OTI con el tema “Al final” es un momento polémico: en su presentación final, Emmanuel lanzó una mentada de madre a los jueces. La anécdota revivió porque se platicó en una entrevista con Yordi Rosado, y muchos jóvenes se lanzaron a Youtube en busca de la mentada, pero no existe. El video original se perdió de Televisa en el terremoto del 85.

Marisela hace el ritual navideño



Marisela comenta que además de disfrutar una cena de Navidad en familia, le gusta hacer rituales, como ponerse ropa interior al revés verde y roja para el dinero y el amor. “Me la paso con mi hija, mi familia, toda la comida que podamos tener y todos los regalos de los niños, el cariño de todos, el amor y mucha comida, agarramos la maleta y caminamos para poder viajar, las uvas, el champagne, eso es lo bonito y creo todos esperamos estas fechas para hacerlo”.

Ariadne Díaz, preocupada por el agua



Ariadne Díaz está impactada con la noticia de que el agua ya cotizará en Wall Street y compartió su preocupación en sus redes sociales. A través de sus historias de Instagram la actriz se dijo asustada ante una situación que le parece terrible. “Sé que no estamos para malas o peores noticias de las que ya tenemos y les juro que no me gusta hablar de cosas de este tipo, pero si no le damos la importancia que esto tiene no sé entonces a qué se la vamos a dar”, expresó en un video.