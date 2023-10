La medicina llama a José María de Tavira. Y no es por estar mal de salud o entre a una escuela de la especialidad, sino porque casualmente en dos de sus últimos trabajos, ha interpretado a un galeno.

Primero fue en la cinta “Invitación a un asesinato”, que estrena este viernes por la plataforma de Netflix, y después en “Midnight family”, serie aún sin fecha de estreno para Apple TV.

De película

Pasaron 13 años para que la novela “Invitación a un asesinato”, de la escritora española Carmen Posadas, saliera del papel y se convirtiera en imágenes.

¿Los responsables? Regina Blandón, Maribel Verdú, Stephanie Cayo, Manolo Cardona, Aarón Díaz, Pedro Damián y De Tavira se trasladaron a Los Cabos para filmar una historia en la que el homicidio de uno de ellos, genera desconfianza y miedo en los demás.

Una mansión en la playa y un yate en altamar es el contexto en que se desarrolla la historia.

“Es la misma esencia de la novela, aunque yo diría que este tipo de historias se sostienen al malabarear tres pelotas y lo que aquí se hizo, fue añadir dos más, lo cual complejiza más el misterio”, considera De Tavira.

El actor en “El atentado” y “Arráncame la vida” interpreta al doctor que es pieza clave en la resolución del conflicto. O al menos eso parece, aunque en dicho universo la primera impresión casi siempre resulta ser la equivocada.

“Me contactaron hace mucho tiempo, aún incluso antes del guión. Leí la novela y me pareció interesante, pero pasaron otros dos o tres años para que me dijeran: ok, ahora sí vamos a hacerla”, recuerda.





“Invitación a un asesinato” es dirigida por José Manuel Cravioto, realizador de “Monarca”, “El Chapo” y “Mexican Gangster”. Se filmó el año pasado en la ciudad turística de Baja California.

“La pasamos bien, con algunos problemas en la playa por el clima, por el sol. Pero estar en un yate es un reto, a algunos nos costó el primer día. Fue tomar dramamine y concentrarse en otra cosa para que no pasara a más, hubo miembros de la producción que ya no se volvieron a parar ahí”, detalla De Tavira.

De ambulancia

El histrión forma parte también de la serie “Midnight family” para Apple TV, basada en el documental homónimo que sigue a una familia de la Ciudad de México, dueña de una ambulancia privada, en la cual trabajan todas las noches.

De Tavira tiene el papel nuevamente de un doctor, que tiene relación directa con el personaje de Renata Vaca ("Saw X"), miembro de la familia protagonista.

“Es un proyecto ambicioso, con un gran presupuesto y mucho de noche. A mi me fue bien en los llamados, fueron pocos, pero de corrido, no la pasé tan mal de noche”, dice divertido.

La producción dirigida por Natalia Beristáin (Ruido y Los adioses) aún no tiene fecha de salida por streaming. En el elenco se encuentran, entre otros, Joaquín Cosío, Yalitza Aparicio y el catalán Oscar Jaenada.

rad