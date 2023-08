La libertad de opinión es prioridad para Maca

“No todas las opiniones importan”, afirma Maca Carriedo, la conductora de tv que se ha caracterizado por defender sus ideales aun cuando sean controversiales.

Maca es una mujer abiertamente lesbiana que en septiembre de 2018 denunció haber sido víctima de homofobia en un ambiente laboral al que prefirió renunciar.

Por su estilo, con cabello corto y platinado, trajes de colores y comentarios sarcásticos, ha sido considerada innovadora en una industria en la que permean ciertos estereotipos de género.

Sin embargo, esa convicción y libertad es algo que Maca aprendió desde niña.

“Haber crecido en una familia en donde me dieron total libertad de todo, desde lo que me iba a poner, a comer, hasta lo que me iba a gustar, fue primordial”, afirma Carriedo en entrevista.

Con Adela Micha en el programa de YouTube La saga, Maca forma una mancuerna que se caracteriza por dar noticias con opiniones propias, que en muchas ocasiones son señaladas de irreverentes.

Esa empatía e identificación ahora las trasladará a una serie llamada La siguiente cena, que estrena hoy en HBO Max y por el canal Home & Health.

Se trata de un talk show donde el respeto a las opiniones ajenas es línea principal, asegura Maca.

Junto con Adela, se reunirá con tres invitados en cada ocasión, y mientras disfrutan de la cena, debatirán temas como la libertad, el amor, la felicidad, las redes sociales y las distintas generaciones.

Defiende a Yahritza y su Esencia

Este mes, los integrantes del grupo musical Yahritza y su Esencia se volvieron virales por un video en el que confiesan que no les gusta la comida mexicana, entonces el público nacional inició una campaña de cancelación a su música, algo que Maca considera un error.

“Justo lo que yo he defendido siempre es que está bien que no te guste todo y está bien que lo digas, porque así crecí yo, sin ocultar nada ante nadie, por eso creo que es importante un programa ahorita en donde todas las opiniones no se quedan a la mitad por miedo”.

En el programa discutirán junto a actores, youtubers y especialistas como Javier El Chá Ramírez, Alex Herrera, Paola Carola, Fernando Moreno, Dr. Vic y Rorro Torres.