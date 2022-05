La influencer Ana Emilia deja atrás sus juguetes para crecer

Ana Emilia no tiene pena al hablar de los juguetes que, a sus 15 años, aún conserva de su infancia. Es más, orgullosa, dice tener casi 70 de aquellos que mostró al público hace más de un sexenio y que la catapultaron al reconocimiento mediático.

"Muchas personas dicen: 'soy adolescente y hay que tirar todo'. Yo no. ¿Por qué decirle adiós al 100% a eso?, cuando por esa etapa, llegué a la que tengo actualmente", dice.

¿Extraña algo de esa época, cuando por diversión tomó un celular y comenzó a subir videos de su figuras, como los Ksi Meritos?. La sinaloense mira brevemente hacia su izquierda, meditando la respuesta.

"Por un día ser más pequeña, claro que sí", dice a los pocos instantes.

Si usted no conoce a Ana Emilia, puede decirse que está fuera de las tendencias. Es ahora una de las influencer juveniles mexicanas con mayor presencia en redes: suma 2.1 millones de seguidores en Instagram y en YouTube contabiliza seis veces más, superando los 13 millones de suscriptores.

Su contenido va desde la conversión de su casa en una disco de los 70's, pasando por la visita a un panteón, hasta una permanencia de 24 horas en una casa del árbol, sin descuidar algún concierto ofrecido.

¿Y la escuela? Bien. Tiene más de 9 de promedio, cursando el tercer grado de secundaria.

"La escuela a la que voy siempre me apoya, si me voy dos semanas por ejemplo a la Ciudad de México, la repongo con trabajo. Con mis amigos sigo siendo la misma de siempre, con ellos he crecido desde kinder y varios han hecho videos conmigo", indica.

Viajó a la capital mexicana para presentar el reality "Desafío influencer con Ana Emilia", que inicia transmisiones hoy por HBO-MAX.

En la producción se busca encontrar a la futura estrella de las redes sociales, participando ocho adolescentes, chicas y chicos, procedentes de diversas entidades de la República Mexicana.

"No es un programa en el que creamos envidias o peleas, sino que ellos deben tomar en cuenta que el simple hecho de estar ahí, ya es importante. También se darán cuenta (los espectadores) que hubo amistades y eso, al estar en este medio, es la combinación perfecta para brillar, porque esas personas son las que te van a entender para siempre porque estuvieron en la misma situación", comenta.

Ana Emilia, un talento versátil

La compañía recurrió a ella, dice Pablo Zucarinno, jefe de contenido de Kids Latin America, tan pronto la conocieron y vieron su versatilidad.

"Canta, baila, actúa y dijimos: hay que hacer algo con ella. La idea del reality no es magnificar el lado más superficial del influencer, sino adolescentes que tuvieran algo que decir, que tuvieran talento que puede ser cantar, bailar y sacrificarse y a todos se les verá muy auténticos", indica el ejecutivo.

Ana Emilia sabe que en el medio hay muchos influencer huecos, sin propuesta de mensaje, por lo que ella busca seguir creciendo en sus proyectos que incluye una producción audiovisual de la que pronto se sabrá todo.

"Obviamente los juguetes ya no, seamos sinceras, serán parte de mi contenido. Pero ya dejé una lista de reproducciones enorme en mi canal de youtube, para que en cinco años sigan pudiendo ver de cuando estaba chiquita", indica.

"Mi objetivo es seguir evolucionando, no quedarme para siempre en YouTube, aunque sí tener esa aplicación presente. Estoy feliz de haber comenzado en una aplicación como YouTube en la que realmente aprendes, porque requiere de mucho esfuerzo, además de que ahí la audiencia te conoce, entonces eso me gusta, que no sea una aplicación vacía, aunque obviamente como en todo puede haber cosas asi, pero para mi es importante que siempre puedas aprender algo y así es este programa de HBO", concluye.



