La historia poco conocida detrás del éxito de terror “Mal de Ojo”

Para los amantes y fanáticos del género de terror, llegó una película que no debes perderte. Este film mexicano promete ser la mejor del año y como su título lo dice “Mal de ojo” es una nueva producción que llegó a conquistar todas las salas de los cines en nuestro país y su trama promete causar pesadillas a todos los espectadores.

La historia sigue a una familia, donde su hija menor sufre de una extraña enfermedad y por ello deciden asistir a la casa de la abuela para poder encontrar una posible cura para la enfermedad; sin embargo, el pueblo en donde habita la abuela hay múltiples leyendas de brujas que, aparentemente, se alimentan de la sangre de los niños para poder mantenerse jóvenes y radiantes.



Historia de "Mal de ojo". Fuente: Captura de Youtube @cinepolis

Esto hace que la protagonista dude de las intenciones de su abuela. Pese a ello, gracias a su trama original, usuarios y gran parte del público ha llegado a preguntar si la película realmente está basada en hechos reales. Ante ello, el director del filme Isaac Ezban dio una declaración de esta película que esta haciendo paralizar a todo México.



Historia de "Mal de ojo". Fuente: Captura de Youtube @cinepolis

¿Esta película está basada en hechos reales?

En una reciente entrevista Isaac Ezban indicó: “Está basada en hechos reales de mi abuela, ¡no, no es cierto! (risas). Es que hay gente que ha visto la película y me dice: ‘Me recordó a mi abuela’ Y les digo: ‘No, entonces ni me saludes’” dijo entre risas el director. Además, eso no fue todo, también confesó de donde viene esta terrorífica historia.

Trailer de "Mal de ojo"

“La historia viene de un guion de República Dominicana de Junior Rosario. Me impactó mucho en su momento sobre todo por la mitología de brujas, magia negra y criaturas que no había visto antes y dije: ‘Aquí hay un gran potencial para crear una historia de coming of age combinada de terror, como las grandes películas de Guillermo del Toro, por eso quiero hacer esta película”, concluyó el propietario de Autocinema Coyote.