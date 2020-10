"La historia nos dirá si AMLO estuvo bien o mal": Alex Lora

En la época de la represión y satanización del rock & roll en México y en el mundo, el único medio en el que precisamente no había censura ni restricciones para decir lo que la gente sentía y pensaba, era el rock and roll, comenta el cantante Alex Lora.

“Ahorita aparte del rock & roll también existen las redes sociales entonces hay mucha más libertad para poder comunicar lo que la gente quiere”, dice en entrevista el músico mexicano.

Con 52 años de historia en la industria de la música —que celebró el fin de semana pasado con su primer show virtual—, el líder de El Tri recuerda que comenzó en la música en el año 68, en la época del movimiento estudiantil de Tlatelolco que terminó en la matanza ocurrida en la Plaza de las tres culturas.

“Ahí sí hubo verdaderamente represión y no hubo mucha libertad de comunicación ni de expresión que digamos. Fue de que ‘sabes qué, están haciendo ruido, plánchalos’”, explica.

“Ahorita hay manifestaciones, protestan, hacen desfiles de todas las ideologías y pueden comunicarse a través de las redes o físicamente y no se les reprime tan fuertemente como se reprimió en aquella época, como fue Tlatelolco en el 68 y el Festival de Avándaro en el 71, eso sí fue verdaderamente represión, prohibir la libertad de expresión”.

Como miembro del grupo de rock Three souls in my mind, Alex llegó a Avándaro (el llamado Woodstock mexicano), evento tras el cual diversos músicos vivieron tanto censura de los medios como una constante vigilancia de las autoridades.

Haciendo un repaso por su carrera, Lora explica que él mismo se ha autocensurado.

“Cuando iba a la televisión o la radio no cantaba ‘Abuso de autoridad’ ni ese tipo de rolas porque sabes que según el sapo es la pedrada, pero en las tocadas siempre han sido las que han rifado porque las rolas se van adaptando al momento que estamos viviendo. Las rolas son las mismas pero los personajes van cambiando”, comenta.

Con respecto al rumbo actual del país bajo el mandato de Andrés Manuel López Obrador, Lora considera que el tiempo es el que le da el valor a las cosas y el que nos va a decir si realmente nuestro gobierno hizo lo que tenía que hacer o no.

“Cuando entró de presidente Carlos Salinas todo el mundo lo aclamaba y decían que nos había sacado del tercermundismo y que era lo máximo que había habido, que solamente Benito Juárez se podía comparar con él.

“Cuando vino la guerrilla y el movimiento en Chiapas y le movieron el piso y salió a relucir realmente su identidad fue cuando todos dijeron: ‘no, pinche pelón gacho’ pero primero ya lo querían canonizar y que fuera héroe nacional. El tiempo es el que nos va a decir la realidad”.

Música que incomoda. También el paso del tiempo ha influido en cómo son vistas las canciones de Alex Lora. Recuerda que cuando lanzó temas como “No le hagas caso a tus papás”, “Masturbado”, “Nuestros impuestos” y “Abuso de autoridad”, las veían como “unas rolas muy descabelladas" con una letra desorbitada, locas y destrampadas.

Hoy, las catalogan como parte integral de nuestra identidad.

En sus letras también ha cabido la crítica política, un ejemplo es “Nuestros impuestos”. El cantante y guitarrista explica que cuando la lanzaron decía:

“La familia Echeverría a un gran viaje se piró, doña Esther y su marido se fueron a dar un rol y es que nuestros impuestos están trabajando y cada día hay que pagar más”.

Hace unos años cambió la letra por: ”La familia Peña Nieto vive en una gran mansión, la Gaviota y su galán tienen un pinche caserón y es que nuestros impuestos…”, explica el rockero.

“Los personajes se van adaptando al momento que estamos viviendo pero la situación sigue siendo la misma”, señala.

Actualmente, comenta, su letra diría: “Los valedores de Andrés Manuel no se van a preocupar, ellos tienen gasolina y que se chin... los demás...”

Datos

22 discos de estudio tiene El Tri. El primer álbum, Simplemente, se lanzó en 1984. El último, el año pasado.

52 años de carrera tiene Lora; formó Three souls in my mind en 1968.

Frase

"Ahorita protestan, hacen desfiles y se comunican en redes, no se les reprime como fue en el 68”, Alex Lora. Músico