La historia de Leafar Seyer, el mexicano que empezó como chef y creó el cholo goth con Prayers

Leafar Seyer lo dice desde el fondo del alma: “No habría Prayers sin eso que me pasó”, y con “eso” se refiere a cómo viajó a los cuatro años desde Cotija, Michoacán, a San Diego, California, para buscar un mejor futuro junto a sus padres.

Se refiere también a cómo desde los 14 empezó de lavaplatos en un restaurante español y cómo a los 15 ya era un chef que salía en revistas locales, a cómo fundó su propio restaurante de comida mexicana vegetariana en San Diego (Pokez) a los 17 y después de cuatro años terriblemente difíciles, llegó a ganar hasta 10 mil dólares al día y pudo comprarle casa a su madre, comprar su propia casa.

Pero también se refiere a la dolorosa muerte de su padre, a la culpa que lo atormentó por su partida y que aún lo hace llorar cuando lo recuerda. Ese momento tan oscuro cambiaría su vida, sus planes y lo harían apostar por la música.

Rafael cuidó a su padre sus últimos cuatro años, pero la enfermedad lo deterioró tanto física y emocionalmente que afectó también la relación padre e hijo.

En entrevista con EL UNIVERSAL, el artista recordó que un día su papá se ensució (ya no podía ir solo al baño), y mientras lo limpiaba, este le dijo que era un "maricón" que solo quería "tocarlo". En ese momento Rafael no tuvo la madurez para entender que ya estaba muy afectado y cansado por su enfermedad, y que él también estaba agotado.

"Lo limpié, lo sequé, lo dejé en su cama y me fui de la casa con mis amigos cholos, luego me habló mi mamá preguntando por qué no estaba con mi papá y le contesté "¡Que chingue a su madre, que se muera ya, estoy enfadado de sus pendejadas y de cómo me trata!" y que me dice: 'agarraste tu deseo, tu papá murió'. Se me rompió el corazón, corrí a la casa y mi papá se había muerto en la cama donde lo dejé, se ahogó con su vómito, pero el último contacto con él fue muy feo, fue una pelea donde me dijo groserías y yo a él, no hubo amor, no hubo perdón".

Rafael cayó en una fuerte depresión y en un proceso de autodestrucción que lo llevó a la cárcel poquito después de enterrar a su papá, tras una riña en un bar, y fue allí, dentro de prisión, que pudo hablar con él, decir lo que quedó pendiente.

El sueño en el que abrazó y se despidió de su padre

"Tengo una canción que se llama 'Pentagram Medallion' y la gente piensa que estoy hablando del diablo pero estoy hablando de mi papá. Cuando estaba en la cárcel mi papá vino a mí en un sueño, lo miré, lo sentí y lo toqué. Me dijo que me quería, que lo que había pasado no tenía nada que ver conmigo, que me perdonaba y que quería que yo lo perdonara, que estaba orgulloso de mí y que quería que dejara de vivir para otra gente, me dijo 'haz tu sueño, lo que tú quieres, yo sé que no quieres hacer restaurantes, tú ya tienes la oportunidad de hacer lo que quieras, ya nos ayudaste mucho, eres libre", y continuó.

"En el sueño fuimos a un restaurante, fue una cosa muy bonita, me dio un beso, nos sentamos, platicamos y salimos del lugar. Cuando desperté pensé que lo que había sido un sueño era que estaba en la cárcel, tardé varios minutos en caer en cuenta de que la cárcel era la realidad, pero eso cambió mi ADN, ese sueño me cambió, me convirtió en Leafar Seyer".

Antes de Prayers ya había hecho otros proyectos musicales como Vampiro, Baptism of Thieves y Nite Ritual, pero decidió apostar a lo grande con Prayers.

"Por eso Prayers salió grande, porque yo ya tenía la inversión, mi restaurante (que ahora llevan sus hermanos) era un lugar donde todos los músicos se juntaban, todos eran mis amigos, yo siempre quise hacer música pero tenía que sobrevivir y la música no paga", recordó.

En 2013 nació “Prayers” de la mano de Leafar Seyer y Dave Parley, con este proyecto utilizaron por primera vez el término “Cholo Goth” para definir su música, el ser cholo, el hablar de la magia y misticismo con el que crecieron, de la mezcla de tierras y de culturas, de creencias y de barrios, de sonidos y de idiomas como el español, inglés y náhuatl.

Entre sus temas más populares se encuentran “From Dog to god”, “Gothic Summer” y “La vida es un sueño”.

Prayers y el cholo goth en México

Gracias a Kat Von D, su esposa, visitará México con Prayers por primera vez.

Este mes de junio, Prayers visitará por primera vez México en una gira que abarca Monterrey (el 16 de junio), Guadalajara (17 de junio) y que culminará el 18 de junio en el Circo Volador de la CDMX.

“Tengo mucha emoción y mucho orgullo, ya era tiempo, no podía ir porque tenía problemas con la migración, no podía salir de EU porque cuando me metí en problemas y entré a la cárcel me quitaron mis papeles. Nací en México y vine a EU a los 4 años, pero cuando me empecé a portar mal entré a la cárcel, me dieron dos delitos y me quitaron mis papeles, estaba en EU ya con negocios, casas y todo pero ilegal, por eso nunca fui a México”, compartió.

Fue Kat Von D, la tatuadora, cantante y empresaria de origen mexicano y también su esposa y madre de su segundo hijo, quien lo ayudó a legalizar su situación y con ello materializar este sueño, pues le dieron un reconocimiento en Estados Unidos por ser una mujer latina y hacer muchas cosas por las personas latinas en el país vecino.

“Yo la acompañé a recoger su reconocimiento y le dijeron: te queremos mucho Kat, cuando quieras algo avísanos por favor, y ella les dijo: ‘¿saben qué?, mi esposo aquí como lo ven, está ilegal y lo quieren mandar a México, estamos casados, tenemos un hijo”.

Cuando plantearon la situación y explicaron todas las cosas, así como el trabajo de Rafael en el país, el gobierno le dio un certificado de perdón y de allí fue con un juez de migración y finalmente obtuvo su legalización, después de dos años de procesos.

“Si no fuera por Kat esto nunca hubiera pasado, es bueno pero me deja muchas reflexiones, es una lección de cómo trabaja el mundo, de quién conoces o quién eres, pero me siento muy agradecido por esta oportunidad, gracias a Dios y a mi esposa. Cuando me dieron mis papeles lo primero que hice fue decir ¡Vamos a México! No voy por el nuevo disco, CHOLOGOTH, sino porque no había podido ir. Me duele y me da mucha tristeza que Dave Parley no esté conmigo en esto, era algo que siempre soñamos, que íbamos a tocar en México juntos y ahora voy solo”.

Dave Parley siempre tendrá las puertas abiertas

Fue el 18 de marzo pasado cuando, a través de Instagram, Dave Parley, compañero de Rafael desde el nacimiento de Prayers, anunció que dejaba el dúo.

“Mi libertad, mi dignidad y mi pasión es lo más importante y no tiene precio”, escribió el músico, y agregó “La verdad siempre verá la luz”.

Al respecto, Rafael compartió que Parley (también de origen mexicano) se había alejado un poco cuando comenzó un proyecto musical con su esposa, posteriormente se mudó a Arizona pero su salida a través de redes sociales era algo que no esperaba.

“Él sabe quién soy, sabe mi historia y abandonarme así, sin darme excusa o decirme qué pasó, me dejó sin la oportunidad de hablar, puso en Instagram que ya no estaba en Prayers, de su libertad y su dignidad y yo dije: ¿qué es eso?, yo no he sido más que un hermano con él. Si somos hermanos ¿por qué no me das la oportunidad de pedirte disculpas si te insulté, o de trabajar y salvar lo que tenemos?, nunca habíamos peleado y la primera vez que algo pasa me tira como si fuera basura”, lamentó.

Aunque por ahora no hay comunicación entre ellos, Leafar Seyer asegura que el cariño sigue allí.

“Yo lo quiero mucho, mis puertas siempre estarán abiertas para él cuando esté listo”.

Entre los discos de Prayers están “SD Killwave” (2013), “Young Gods” (2015), "Baptism of Thieves" (2017) y el último lanzamiento, ya en solitario, de “CHOLOGOTH”, este 2022.

Tanto en sus videos musicales como en su lírica, se hace presente la cultura mexicana, las raíces, los dioses prehispánicos y en este último, el idioma náhuatl tiene un papel especial desde la intro.

“Yo no hablo náhuatl pero tengo amigos que lo hablan, es una lengua que siempre ha estado presente en Estados Unidos, se habla en la cárcel, los prisioneros, los cholos, yo soy un cholo pero hay niveles de ser cholo, cuando llegas a la cárcel y eres una persona muy alta en este mundo, el náhuatl lo usas para que los guardias y los blancos y los negros no sepan lo que vas a hacer. Para mí era muy importante poner esta lengua en CHOLOGOTH porque tiene muchas capas, ser un cholo tiene muchas capas y tenía que meter todo lo que era ser cholo”.

