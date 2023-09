La historia de amor detrás de la canción "El 7 de septiembre" de Mecano

Libros, pinturas, poesía, canciones y muchas cosas más han sido creadas en nombre del amor, pero pocas personas pueden presumir de haber sido la inspiraciones de algunas de ellas, pero sobre todo de haber vivido un amor tan apasionado, intenso e irrepetible, como para haber sido inmortalizado, como sucedió con la escritora asturiana Coloma Fernández Armero, a quien el músico y compositor Nacho Cano le escribió el tema "El 7 de septiembre".

"Estuve con Nacho más de 8 años, fue una historia preciosa, intensa, muy potente y un amor enorme. Yo solía pensar que iba a ser muy difícil superar aquello si se acababa, que sería dificilísimo y que estaba viviendo algo muy importante en mi vida", explicó Coloma en una entrevista para Vanity Fair en 2016. La escritora recordó que fue el 7 de septiembre de 1981 cuando conoció a Nacho Cano, durante una noche de fiesta en el bar Golden Village, ella tenía 19 años y él 18 años, y ahí comenzó su romance el cual duró hasta 1989, historia que también quedó inmortalizada en la canción "La fuerza del destino", la cual fue incluida en el álbum Descanso dominical (1988).

Pero como nada es para siempre, el momento del adiós llegó para esta pareja y aunque fue difícil tomaron distancia, aún así siguieron viéndose de vez en cuando y una de esas ocasiones era para festejar su aniversario, viéndose en uno de los restaurantes favoritos de Nacho Cano, La Parra, donde siempre elegían la mesa número 9.

“Fue así durante muchos años, diría que otros 8 por lo menos. Nos habíamos separado en diciembre y el siguiente 7 septiembre nos fuimos a La Parra, un restaurante que a Nacho le gustaba mucho y celebramos nuestro primer aniversario de separados. Ambos teníamos mucho respeto y mucha cautela, guardamos muchísimo las distancias en aquella comida, recuerdo que intentábamos no revolver el tema”, recordó la escritora.

Tiempo después fue para ella toda una sorpresa al escuchar el sencillo El 7 de septiembre, que se encuentra en el disco Aidalai (1991), el sexto y último álbum de Mecano; porque según dijo en dicha entrevista, nunca esperó que algo así fuera a pasar con su tiempo juntos.

"Había pasado bastante tiempo desde que habíamos roto y lo que recuerdo es que no podía ni sospechar algo así... De pronto la escuchaba en un aeropuerto en Nueva York o al entrar a un hotel y me sobresaltaba. Ahora, lo veo con más distancia, solo queda lo bonito, ya no es esa sensación tan dura de saber que te estás despidiendo de tu primer gran amor. Es casi como si no me hubiera pasado a mí”.

Letra de la canción "El 7 de septiembre"

Autor: Nacho Cano

Parece mentira que después de tanto tiempo

Rotos nuestros lazos

Sigamos manteniendo la ilusión en nuestro aniversario

La misma mesita que nos ha visto amarrar

Las manos por debajo

Cuida que el rincón de siempre permanezca reservado

Y aunque la historia se acabó

Hay algo vivo en este amor

Que aunque empeñados en soplar (na-na-na, na-na, na-na-na, na-na-na, na-na)

Hay llamas que ni con el mar

Las flores de mayo, poco a poco cederán

A las patas de gallo

Y nos buscaremos con los ojos por si queda algo

El siete de septiembre es

Es nuestro aniversario

Y no sabemos si besarnos en la cara o en los labios

Y aunque la historia se acabó

Hay algo vivo en este amor

Que aunque empeñados en soplar (na-na-na, na-na, na-na-na, na-na-na, na-na)

Hay llamas que ni con el mar

El siete de septiembre es

Es nuestro aniversario

Es nuestro aniversario