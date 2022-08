La guerrilla, tema en la serie "Un extraño enemigo"

La nueva temporada de "Un extraño enemigo" tocará un tema del que no se habla mucho en la vida cotidiana, pero fue sello del sexenio de Luis Echeverría Álvarez: la guerrilla en México.

Fueron los años en que surgió la Liga Comunista 23 de Septiembre, que incluyó a varios grupos subversivos en contra del gobierno represor, como Los Procesos, Lacandones y Enfermos, que buscó, entre otras cosas, negociar la liberación de presos políticos.

La respuesta del ejército fue brutal, asesinando y encarcelando a varias personas, sin que necesariamente estuvieran involucrados.

"Lo que me gusta es que se toca una época del sexenio de la que no habla mucho, el gobierno hizo un gran trabajo para que no se divulgara lo que estaba pasando. La gente se queda sólo con dos sucesos de esos años, lo del '68 en Tlatelolco y el Halconazo del 71, pero seguimos cargando parte de lo que ocurrió durante ese gobierno", comenta Andrés Delgado.

Desde la primera entrega, la cual se centraba en el gobierno de Gustavo Díaz Ordaz, el actor interpreta a David, quien está inspirado en Luis González Alba, miembro en 1968 del Consejo Nacional de Huelga, detenido durante la masacre en la Plaza de las Tres Culturas y recluido en Lecumberri.

"Ahora el personaje toma una arista especial, pero siempre conserva el símbolo que es; más allá de si es la historia real, lo importante es que su significado sigue, aunque cambie sus motivaciones", apunta Delgado.

En "Un extraño enemigo", aún sin fecha de salida, repiten entre otros Antonio de la Vega, en el papel de Echeverría Álvarez; Daniel Giménez Cacho, como alguien que maneja la seguridad nacional y Krystian Ferrer, un aparente infiltrado gubernamental.

Por ahora Andrés, también actor en la serie "Dale gas", está feliz por su nominación al premio Ariel, galardón que anualmente otorga la Academia Mexicana de Artes y Cinematográficas.

Su trabajo en "Cosas imposibles" le dará la oportunidad de acceder al reconocimiento en la categoría de Coactuación Masculina, donde se encuentran Salvador Garcini, su compañero en la misma película; Memo Villegas, por Noche de fuego; y los ya mencionados Giménez Cacho y Ferrer, por "El diablo entre las piernas" y "Los minutos negros", respectivamente.

La ceremonia para conocer a los ganadores se realizará el próximo 11 de octubre.

"Es una palmada y aliciente por parte de compañeros y, en una sociedad que está acostumbrada a la aprobación inmediata, tan vacua y superflua que hay en lugares como las redes sociales, esto anima", expresa.

El año pasado Andrés filmó el drama "Soy lo que nunca fui", al lado de Ángeles Cruz, sobre una familia a la que le pasan cosas terribles.

rad