La foto de Justin Timberlake ebrio: tras ser arrestado, esta es la situación legal del cantante

El cantante Justin Timberlake compareció ante un tribunal tras ser arrestado por conducir ebrio y el juez decidió ponerle en libertad sin fianza, tras acusarle de conducir bajo los efectos del alcohol, informó este miércoles "Variety".

El juez le imputó ese cargo porque rechazó realizar la prueba de alcoholemia cuando fue arrestado en Long Island (Nueva York), explicó el abogado de la estrella del pop a la revista.

Pero además, "Timberlake también fue acusado de saltarse una señal de alto y no viajar por el carril correcto, imputaciones sobre las que deberá declarar el próximo 26 de julio, agregó la fuente.

El cantante fue detenido en la localidad de Sah Harbor, a unos 150 kilómetros al este de Nueva York, en la exclusiva zona de playas conocida como los Hamptons.

Según la policía, el intérprete "Can't Stop the Feeling!" fue observado alrededor de las 12:37 a.m. del martes por la mañana “conduciendo su vehículo en estado de ebriedad”. Viajaba en un BMW modelo 2025 cuando supuestamente no se detuvo ante una señal de alto y no se mantuvo en su carril de circulación, según relata la cadena CNN.

La foto de Justin Timberlake ebrio

Los ojos de Timberlake estaban "inyectados en sangre y vidriosos" y de su aliento emanaba un "fuerte olor a bebida alcohólica", se alega en esos registros judiciales que difunde la cadena estadounidense.

Un oficial del Departamento de Policía de Sag Harbor Village lo describió como “incapaz de mantener la atención”, y agregó que “tenía una forma de hablar lenta, andaba inestable y obtuvo malos resultados en todas las pruebas" que se le practicaron, cita la CNN.

Al parecer, Timberlake rechazó hasta en tres ocasiones someterse a una prueba química (para analizar si consumió sustancias tóxicas), la primera vez diciendo: "No, no voy a hacer una prueba química", agrega la fuente.

En estos momentos, Timberlake se encuentra en medio de una gira, "Forget Tomorrow World Tour", cuya próxima parada es Chicago los próximos viernes y sábado, para regresar luego a Nueva York y continuar en Boston.

Timberlake ha reconocido en el pasado que ha consumido marihuana "para calmar su mente", o que en el Festival de Coachella había consumido "muchas sustancias diferentes".





