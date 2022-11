La fama de Yuya, dice Siddhartha, no le afecta

Al cantante Siddhartha no le intimida la fama de su famosa pareja, Yuya.

El jalisciense, junto a Mariand Castrejón, nombre real de la youtuber, tuvo a su primogénito el año pasado y ahora que su carrera como cantautor ha despegado, en redes sociales señalan que su fama es en gran medida por la proyección de la empresaria, algo que, él confiesa, ha aprendido a sobrellevar.

“Más que ofenderme, me divierte. No me lo tomo en serio porque sé que a mi chica la conocen millones de personas y seguro muchas me habrán conocido por ser su pareja, pero es distinto a que alguien por esa razón decida escucharme o ir a un concierto”, dice Siddhartha.

A principios de septiembre sorprendió su éxito con el sold out que obtuvo en dos presentaciones en el Palacio de los Deportes. Fue parte de su gira “00:00” que comenzó en marzo en el Vive Latino y que aún sigue vigente a nivel nacional.

El exintegrante del grupo Zoé considera que esto es parte de un crecimiento gradual desde que comenzó hace más de 10 años.

“Hice crecer a mi público, es producto de los años de trabajo en la música... difícilmente escucharía a alguien o pagaría un boleto porque sea pareja de otra persona”, señala.

Sin embargo, el intérprete acepta que su carrera sí ha cambiado a partir de que se convirtió en padre.

“He estado muy ajetreado con el show y aprovechando el tiempo para las cosas personales, pero ahora también tengo muchas ganas de seguir haciendo música nueva”, comparte.

Nuevos horizontes

Este 12 de noviembre el músico se presentará en el Festival PortAmérica, que tendrá una edición mexicana por primera vez.

Se trata de un festival español de rock en el que Siddhartha encabeza el cartel, seguido de otros artistas como Porter, Elis Paprika y La Santa Cecilia.

La ciudad de Guadalajara, Jalisco, de donde el cantante es originario, será sede de este evento musical, por lo que se ha vuelto más significativo.

“Me cuesta hablar de mí mismo, pero tocar en mi propia ciudad y estar encabezando un cartel es algo que en otros años, cuando tocaba en festivales, no parecía posible”, expresa.

No es la primera vez que él se presenta en este festival, en 2017, con Carlos Sadness, estuvo dentro del concierto que se llevó a cabo en Caldas, España.

“Toca jugar en nuestra cancha, pero además que sea en Guadalajara, mi casa, y encabezar el cartel me pone contento por todo lo que representa”.

