La escapada romántica que "La Chilindrina" tuvo con Luis Miguel

Luis Miguel no solo es conocido por su destacado talento musical, sino también por ser objeto del deseo de muchas generaciones. En el mundo del espectáculo, ha cautivado a numerosas personalidades, entre ellas a "La Chilindrina", personaje encarnado por María Antonieta de las Nieves. Sorprendentemente, esta famosa tuvo un encuentro romántico con el cantante en Acapulco, su ciudad natal. ¿Lo sabías?

En plena celebración del Día del Amor y la Amistad, recordamos el momento en que la actriz reveló esta anécdota. Sucedió durante su participación en el programa peruano “El valor de la verdad”, donde hace algunos años fue invitada a responder preguntas sometidas a la prueba del polígrafo.

Foto: Captura video

Si bien la dinámica comenzó con un interrogatorio suave, posteriormente se abordó un aspecto de su vida privada: “¿Te escapaste del hotel en Acapulco para pasear en yate con Luis Miguel?”, le interrogó el presentador Beto Ortiz. Después de tomar aire y mostrar signos de nerviosismo, “La Chilindrina” respondió afirmativamente, una versión que el polígrafo confirmó.

“Sí, ya hace tiempo de nuestros amores”, comentó la actriz después de que el conductor mostrara una fotografía de ambos sonriendo frente a la cámara. Luego, María Antonieta relató cómo se desarrolló ese encuentro romántico con Luis Miguel.

“Estaba yo en la playa tomando el sol y pasaba un yate, y luego otro, y me gritaron: ‘Ay, qué bonita chica’. Yo me pregunté: ‘¿De quién estarán hablando?’ Hasta que me di cuenta de que era yo”, recordó la actriz.

“Él me dijo: ‘Nena, ¿sabes quién soy yo?’ y yo le respondí: ‘No. ¿Y tú sabes quién soy yo?’. Entonces él me dijo: ‘Eres La Chilindrina’ y yo le respondí: ‘Eres mi amor soñado’. Después me invitó a su lancha y nos fuimos, tomamos una Inca-cola, vimos un hermoso y romántico atardecer, y luego nos tomaron la foto que todavía está ahí para que no digan que no fui su primer amor”, continuó narrando la famosa.

Asimismo, externó que el éxito “1+1=2 enamorados”, interpretado por "El Sol", que salió a la luz en 1982, fue dedicado a ella.

Captura vía "El valor de la verdad".

Afortunadamente, el padre de "La Chilindrina", Don Ramón, nunca se enteró de esta salida con Luis Miguel, ya que, de haberlo hecho, habría reclamado una gran suma de dinero para pagar los 10 meses de renta que debían en la vecindad del "Chavo del 8".

Aunque en el pasado se especuló sobre si María Antonieta fue uno de los primeros amores de Micky, en una entrevista concedida a “Hoy día” hace tres años, la actriz aclaró que en la foto donde aparece con él, él tenía 12 años y ella ya era una artista reconocida.

“Lo que pasó es que estábamos de gira juntos en Nueva York. Él estaba jugando en el carrusel de las maletas y lo agarré y le dije ‘niño, eso no se hace’ y él decía ‘ah, estaba jugando’ y le dije ‘ven, tomémonos una foto juntos’”. Luis Miguel accedió a la propuesta, la abrazó y así fue como tomaron la fotografía.

