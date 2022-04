La Doña, la mujer que no le temió a la muerte

Cada mañana que Luis Martínez de Anda entraba a la habitación de María Félix para darle los buenos días y abrir las cortinas, quedaba maravillado con la vista de ese espacio sagrado para la diva mexicana.

Imperaba su tono de rosa favorito en las cortinas de seda, había antigüedades, pinturas hechas por su última pareja, Antoine Tzapoff, y las ventanas daban a un jardín de rosas y helechos que dejaba entrar mucha luz, había sábanas de lino y un cuadro al carbón de Diego Rivera. El aroma del lugar, dice, era sin duda a Joy Jean Patou, la fragancia que usaba María.

Hoy, se cumplen 20 años desde la muerte de La Doña ocurrida en 2002 y 108 años de su nacimiento, pues se fue el mismo día en el que nació, dejando a Luis, su asistente, como heredero de la casa de Polanco y de una mansión en Cuernavaca, así como 50% del dinero de sus cuentas bancarias.

En entrevista con EL UNIVERSAL, el heredero recordó cómo fue que llegó a trabajar con La Doña, cuando él tenía 18 años. Estaba de vacaciones de sus estudios de ingeniería en 1995 y su padre, que llevaba muchos años trabajando con Ernesto Alonso, gran amigo de María, le dijo que la actriz necesitaba un conductor temporal. Él se apuntó. “Sirve que conozco a La Doña”, pensó.

Aunque ella se rió de su edad y de que iba a parecer “kínder”, lo contrató. Desafortunadamente, un año después, el 24 de mayo de 1996, Enrique Álvarez Félix, hijo de La Doña, murió de un infarto agudo al miocardio.

“He escuchado que ellos no se llevaban bien y que no se querían, pero no. Terriblemente sufrió la muerte de su hijo”, contó Luis.

En retrospectiva, Martínez sabe que María Félix lo preparó en muchos sentidos: le prestaba su biblioteca, lo instaba a tomar cursos de idiomas, le hablaba de arte y, sobre todo, lo capacitó para cuando ella faltara.

“Cuando (María) murió estaba en shock, sin saber que ya estaba preparado por ella, y hablé con el albacea: ‘si me pasa esto tomas el teléfono y le marcas al licenciado Javier Mondragón, él ya está preparado para todo esto’, me dijo”, recordó.

Curiosamente, también comprobó otra cosa que le advirtió: “Ahorita sí, todos Luisito aquí, Luisito allá, pero cuando ya no esté, nadie te va a tomar en cuenta”, y así fue hasta en el homenaje en Bellas Artes, cuenta. Poco después fue nombrado heredero de una gran fortuna, desatando un escándalo que afrontó con 25 años de edad, aproximadamente.

El 29 de agosto de 2002, los restos de María fueron exhumados, pues Benjamín Félix denunció irregularidades en la muerte de su hermana y la negativa a permitir que sus restos fueran vistos, otra instrucción de La Doña. Los exámenes tumbaron las sospechas de un envenenamiento o muerte irregular, por lo que el testamento se quedó igual.

A 20 años de su partida, Luis dice que quiere escribir un libro con todos esos detalles de su convivencia con la diva, como esa habitación que ella tenía y a la que llamaba “el mar”, o las visitas puntuales cada miércoles de su amigo Gabriel Figueroa.

También espera que la bioserie que prepara Televisa, protagonizada por Sandra Echeverría, sea de calidad.

“Ocho capítulos... la verdad no sé, ya es un tema que no me tocó hablar con la productora, a lo mejor nosotros en mancuerna y con asesoría de Guillermo Pous podemos buscar otras formas de que la gente conozca más sobre La Doña”.

Respecto a la biopic que estaría preparando Eiza González, se limitó a decir que “no tienen las capacidades jurídicas”, y que si es necesario, defenderán su punto de vista.

Aunque llegó un punto en el que se preguntaba por qué había sido elegido para algo que él no pidió, hoy piensa distinto: “Recuerdo las pláticas que teníamos, ¿por qué me tocó vivir esto? A final de cuentas no lo sé, pero me tocó, lo acepto”.

Ricardo Rocha

Periodista

“Fue adelantada a su época, ella siempre incitaba a la mujer a ser autosuficiente, prepararse, a no dejarse ni del hombre ni de nadie”

Heriberto Murrieta

Periodista

“Me acuerdo la vez que reclamó al gobierno por lo mal cuidado que estaba el Centro Histórico, no tenía miedo, sabía que su voz se escuchaba”

2

RESIDENCIAS

una en CDMX y una mansión en Cuernavaca recibió Martínez, así como la mitad de su fortuna.