La clave detrás del éxito de Rosalía en México

La primera vez que la cantante, Rosalía, pisó latinoamérica lo hizo en Ciudad de México cuando presentó su disco "El mal querer", en el año 2018, pero en ese entonces nadie presagiaba el fenómeno musical en el que se convertiría la española.

Hoy en día, la artista no sólo goza de fama internacional, también ha logrado conquistar la mayoría de listas de éxitos y ha llenado infinidad de estadios alrededor del mundo. Este fin de semana, la intérprete de “Con altura” vuelve a México, esta vez presentando "Motomami", un disco donde intento plasmar influencias latinas y asiáticas de la música que a ella la han marcado.

"Motomami tiene un punto de vista personal. Siento que no había hecho esto en los otros discos. Eran más serios y con éste yo quería encontrar una forma de que mi sentido del humor esté presente", describió Rosalía cuando presentaba ante la prensa su nuevo disco.

Lee también: Lola Cortés ignora a Paco de Miguel en “La academia” y desata críticas

Pero el éxito de Rosalía va más allá de su música, su impacto llegó, como muchos otros artistas a las redes sociales dónde la artista ha dejado en claro y enfatizando su personalidad, a través de videos que se han viralizado en todas las plataformas, especialmente TikTok

Rosalía mascando chicle en distintas actividades y mirando con indiferencia a la cámara fue uno sus videos más vistos, pero antes, tras el lanzamiento de "Motomami" y el humor de los mexicanos se combinaron para crear una gran cantidad de memes en referencia a su nuevo disco.

Por otra parte Rosalía ha logrado llegar a la comunidad LGBTTI gracias a sus declaraciones, personalidad y la temática en sus canciones lo que le ha valido ,de acuerdo con datos de Spotify, que México, después de España, sea el país donde más se escucha a la catalana.

"Yo soy muy mía, yo me transformo. Una mariposa, yo me transformo. Make up de drag queen, yo me transformo “Lluvia de Estrellas”, yo me transformo", canta en uno de sus temas titulado Saoko, palabra que se acuña también a la salsa y era utilizada por Héctor Lavoe en su tema "Vamos a reír un poco" de 1976.

Y esto quizá no sea casualidad pues los ritmos afroantillanos que gustan a los mexicanos, cómo la salsa, la cumbia y el reggaeton están presentes siempre en su música, y ella misma realiza referencia en sus canciones a Héctor Lavoe, Cateano Veloso, entre otros.

Actualmente es la artista española más escuchada del momento y supera por más del doble en escuchas mensuales a sus compatriotas C.Tangana y Rels B, entre ambos suman 25 millones de escuchas, mientras que Rosalía cuenta con 30 millones de escuchas mensuales en la plataforma de Streaming Spotify.

Lee también: "Amparín" Serrano: así fue su paso por Flans