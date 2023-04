La Chilindrina sigue enfrentándose al duelo tras la muerte de su esposo : "Me siento sola"

"Me siento sola", confiesa María Antonieta de las Nieves, mejor conocida como La Chilindrina, quien hace poco más de tres años se enfrentó al fallecimiento de su esposo Gabriel Fernández, con quien compartió 48 años de vida.

La actriz, que dio vida al famoso personaje de la serie "El chavo del 8" está activa en el mundo del espectáculo con tres próximos proyectos a estrenar y un show de circo con el que comparte la alegría de su personaje, una pequeña niña inocente e irreverente. Sin embargo, en un encuentro con las cámaras del programa de televisión "De primera mano" confesó que aún se enfrenta al duelo de quien fuera el amor de su vida.

"A veces digo 'ya es hora de que busque alguna compañía' porque sí me siento sola, aunque mis hijos nunca me dejan sola, a diario me hablan por teléfono: '¿mamá quieres ir a algún lado?, mamá ¿a dónde te llevamos?, mamá no te quedes acostada', en fin", dijo María Antonieta.

La querida actriz confesó que en muchas ocasiones ha llegado a sentirse sola Foto:Archivo

Ya antes la comediante mexicana había hablado públicamente del dolor que le causó que en septiembre del 2019 su compañero partiera después de que habían prometido irse juntos, además dijo en el programa de Youtube de Yordi Rosado que está dispuesta a retomar su vida amorosa porque le encantaría tener a alguien con quién compartir momentos.

"Como quisiera que mi marido volviera a nacer o en los años que me quedan tener un viejito aquí que me diga 'muy bien, echale ganas Chilis'", confesó en Youtube.

Sin embargo, además de su trabajo, también cuenta que ha encontrado paz en el descanso y en nuevos hobbies que la mantienen ocupada. Sus próximos proyectos para 2023 contemplan su regreso a la televisión en tres producciones y para más adelante no descarta la posibilidad de retomar "El circo mágico de la Chilindrina".

"Voy a seguir tejiendo, que me ha dado mucho por tejer últimamente, tomaré clases de algo y si no, tengo cualquier momentito para regresar al circo", detalló la también cantante mexicana.

