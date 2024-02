La Chilindrina continúa en su búsqueda del amor... ¿acudirá a una app de citas?

María Antonieta de las Nieves, conocida por su papel como "La Chilindrina" en la serie "El Chavo del 8", sigue adelante en su búsqueda del amor tras el fallecimiento de su esposo, el locutor Gabriel Fernández, ocurrido hace cinco años.

En noviembre de 2023, la actriz de 72 años reveló ante los medios su "atracción" hacia el actor cubano Otto Sirgo, expresando que, en caso de que le interesara una "viejita simpática", ella podría ser su prospecto. En sus palabras: “No doy mucha lata, y me encantaría agarrarle la manita, con eso me conformo. Con ver la tele, agarrarle la manita, y que nos vayamos al cine y a tomar un café", dijo bromeando.

María Antonieta de las nieves y Otto Sirgo. Foto: Instagram oficial de los artistas.

Sin embargo, el famoso rechazó la declaración de amor de “La Chilindrina”, asegurando que en el presente y en el futuro no tiene interés en buscar pareja activamente. externó: “Si de repente llega alguien y me mueve el tapete, yo no me voy a oponer, pero no lo voy a andar buscando, para nada”.

Asimismo, Antonieta mencionó que también tenía en consideración a la expareja de la fallecida actriz Talina Fernández, aunque tras su mensaje frente a las cámaras, tampoco se concretó nada al respecto.

Ahora, reveló si está dispuesta a buscar el amor en una aplicación de citas, justo en los días previos a la celebración del "Día de San Valentín".

En una entrevista con "De Primera Mano", Antonieta compartió que se siente sola y expresó su deseo de compartir momentos con alguien: “No me gusta estar sola, no tener a alguien con quien conversar, ni a quien acompañar al cine o al teatro. Mi hija ya se cansó de acompañarme”.

Más tarde, explicó que no se veía interesada en buscar el amor en línea, llegando incluso a describir la experiencia como aburrida: “¡Qué flojera! Ya se han llevado muchas malas experiencias mis amigas, entonces mejor no. Yo (prefiero) conocerlos en persona”, concluyó.

¿“La Chilindrina” dispuesta a casarse?

En el pasado, la famosa comentó que no estaría dispuesta a formalizar una relación amorosa en caso de que se diera.

"No, ya no se usa casarse… cada quien en su casa no, ¿para qué lo quiero? Yo lo quiero junto a mí, agarrados de la manita, pero no, sin un papel de por medio", afirmó.

Gabriel Fernández y María Antonieta estuvieron juntos a lo largo de 48 años, marcados por una inseparabilidad que trascendió todos los aspectos de la vida. Procrearon a dos hijos, Gabriel y Verónica Fernández Gómez, y colaboraron juntos en el equipo de 'Chespirito', donde Gabriel asumió el rol de narrador en la serie de Roberto Gómez Bolaños, por lo que el amorío se dio en un plano laboral.

