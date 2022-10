“La Casa del Dragón”: la comida medieval favorita de aquella época que no fue incluida en las escenas de la serie

La exitosa serie “La Casa del Dragón” está inspirada en la saga de libros de George R.R. Martin. Sin embargo, esto no significa que todo lo que el autor escribió está plasmado en la versión televisiva. Incluso él mismo ha revelado que solo conocemos “un final, pero no el final” de sus manuscritos.

Es más, quien inspiró la serie de HBO Max también ha llegado a sostener que no está muy conforme con los saltos temporales. A los espectadores nos confunden y el escritor siente que debería haber hecho más episodios para poder explayarse e incluir todo lo escrito. “Tal como están las cosas, estoy encantado de que todavía tengamos 10 horas cada temporada para contar nuestra historia”, sostuvo.

“Si La Casa del Dragón tuviera 13 episodios por temporada, tal vez podríamos haber mostrado todas las cosas por las que tuvimos que ‘saltar en el tiempo’... aunque eso habría hecho correr el riesgo de que algunos espectadores se quejaran de que el programa era demasiado ‘lento’, que ‘no pasó nada’”, confesó George R.R. Martin.

Cuál fue la comida medieval que no fue incluida en “La Casa del Dragón”

HBO Max no sólo ha omitido pasajes de la saga. Está claro que la cadena ha intentado resumir las páginas con el fin de que el resultado sea de lo más atractivo en la pantalla. Pero hay cosas típicas de la época que no vimos a lo largo de esta primera temporada.

Se trata de una receta de ese periodo que tal vez no debieron pasar por alto en "La Casa del Dragón". Muchos han llegado a preguntarse por qué el pastel de cerdo no estuvo en la mesa real de la princesa Rhaenyra Targaryen. Y si bien puede parecer un detalle menor lo cierto es que para los historiadores no lo ha sido.

Cómo se prepara el pastel de cerdo

Para realizar el pastel de cerdo que “La Casa del Dragón” omitió de la serie vas a necesitar unos 600 gramos de carne de cerdo molida. Además lleva 1 cebolla, 1/2 morrón, 1 zanahoria rayada, 3 dientes de ajos, 150 gramos de tomate frito, ½ kilo de papas, 1 taza de vino tinto y 1 caldo de pollo. También lleva tomillo, sal, pimienta y aceite de oliva, todo a gusto.

Y por último necesitarás una masa de tarta, que puedes comprar hecha o preparar con una receta casera para que sea bien medieval. Para la preparación primero debes hervir las papas cortadas en cubo. En otra cacerola pon a sofreír la carne de cerdo. Una vez que esté dorada agregas el pimiento, la cebolla, el ajo y la zanahoria.

Todo lo cocinas a fuego lento, cuando notes que la cebolla esté traslúcida llegó el momento de darle sabor. Es en este punto de la cocción que agregas sal, pimienta, tomate frito y el tomillo. Mezclas bien todo y puedes añadirle el vino y el caldo. Ahora cocina a fuego mínimo hasta que comience a espese y le añades las papas. Ya estas casi listo para esta receta medieval.

Luego deja reposar por al menos una hora para que se enfríe y ya está lista para que le agregues la mezcla a la masa. Píntala con un poco de huevo y al horno a 180° por 20 minutos o media hora, depende de la intensidad de tu cocina. Es preferible que la sirvas no tan caliente para que se puedan apreciar los sabores. Y así de sencillo era que la producción de "La Casa del Dragón" la incluyera en alguno de sus episodios.