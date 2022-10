“La Casa del Dragón”: el motivo por el cual Ewan Mitchell, el actor que interpreta a Aemond Targaryen en su adultez, no usa redes sociales

Ewan Mitchell, el actor que interpreta a Aemond Targaryen en su etapa adulta de “La Casa del Dragón” ha dejado sin palabras a más de uno. Su puesta en escena llevó a que muchos quisieran conocerlo más en profundidad, pero sin resultado alguno. Es que el actor no tiene Instagram, ni Twitter. Pero ¿por qué?.

Lo peor de todo es que este protagonista de “La Casa del Dragón” no es el único actor que ha decidido vivir sin perfiles virtuales. De hecho, muchas estrellas de Hollywood no tienen ninguna red y hay otras que no suelen actualizarlas con frecuencia. Sin ir más lejos, hace poco Tom Holland anunció su retiro de Instagram por tiempo indeterminado.

Todos quieren llevar una vida más tranquila incluyendo Ewan Mitchell. Sin embargo, fue curioso que para ser poco popular él no hubiera hecho uso de las redes para incrementar su nivel de conocimiento. Pero hay algo que lo ha llevado a tomar esta decisión y que por el momento es inamovible.

Por qué el actor que interpreta a Aemond Targaryen no usa redes sociales

Desde que era muy pequeño el protagonista de “La Casa del Dragón” supo que quería ser actor. Además, siempre tuvo en claro que no iba a dejar que de ninguna manera la fama lo enloqueciera. Fue por ello que buscó concentrarse solo en obtener papeles que le abrieran paso en su carrera y dejó de lado la popularidad de la que muchos presumen.



Ewan Mitchell no decepcionó como Aemond. Si quieren ver más de su trabajo, les recomiendo ver "The Last Kingdom" donde interpreta a un monje guerrero llamado Osferth. pic.twitter.com/IsgeHcGEjj — R • Gverra • B (@LudusPolitikos) October 10, 2022

Para Ewan Mitchell las redes sociales son una verdadera pérdida de tiempo. En primer lugar, por la enorme cantidad de comentarios, tanto negativos como positivos que hay que aguantar, y en segundo porque para él su vida privada es algo sagrado que no está para nada dispuesto a sacrificar a cambio de seguidores. Para el actor de la exitosa serie de HBO la fama es algo que le genera mucho rechazo.