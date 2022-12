La Casa del Actor, el sueño de Cantiflas para proteger a los adultos mayores

El actor Mario Moreno Cantinflas creó en febrero del año 1944 la Casa del Actor originalmente para dar refugio a los actores veteranos retirados, de la tercera edad, que no tenían familia o que habían pasado por un mal momento económico, para que tuvieran un lugar dónde vivir.

Este comediante trasladó esta idea a los actores que dirigían en su momento el sindicato de actores: Jorge Negrete, María Teresa Montoya, Fernando Soler y Jorge Mondragón a quienes les pareció buena la idea de crear este lugar de retiro para los famosos mexicanos.

Fue así que aprobaron destinar un porcentaje de las ganancias de los actores para fundar y mantener lo que actualmente se conoce como la Casa del Actor, que cuenta con diversos espacios para los residentes.

Cantinflas siempre mostró su lado altruista, es por esto que la iniciativa de crear esta casa le surgió luego de encontrarse a dos artistas que habían ganado éxito en el teatro, pero que vivían en estaban en situación de calle.

Ante esto quiso apoyar a los actores que necesitaban apoyo y requirieran de un hogar, por lo que además fue uno de los actores que se sumó para crear en 1934 el primer sindicato de actores.

Hoy en día este asilo, ubicado en la zona de Mixcoac, en la Ciudad de México continúa siendo una residencia de descanso para los 35 actores que viven ahí, quienes cuentan con todos los cuidados y servicios para que tengan una buena calidad de vida.

Entre los famosos que han vivido en este lugar se encuentran: Wanda Seux, René Ruiz “Tun Tun”, Rogelio Guerra, Joaquín Cordero, Andrea Palma, Estanislao Shilinsky, Caridad Bravo Adams, Carlos Cardán, Josefina Echánove, Carlos Lico,

Actualmente residen actores de cine, teatro, televisión, actores de doblaje e incluso vedettes como por ejemplo: Alma Rosa Aguirre, Humberto Dupeyrón, Alfredo Lara, Marcial Salinas, Xóchitl del Rosario, entre otros.

“Si vuelvo a nacer volvería a ser actor”: Alfredo Lara

Alfredo Lara vive en la Casa del actor desde 2017, pero, asegura, todavía tiene mucha vitalidad y potencial para seguir trabajando.

La decisión de mudarse al espacio de retiro hace cinco años se debió a su edad —actualmente tiene 85 años—. Sin embargo sigue activo: al ser de los pocos artistas que pueden salir, en ocasiones toma paseos o participa en castings.

“Todavía me defiendo, yo soy actor hasta que me muera, ese día dejaré de ser actor”, asegura.

“Si vuelvo a nacer volvería a ser actor porque mi carrera es maravillosa, muchos altibajos, de repente hambre por falta de trabajo, porque los empresarios no pagan bien, hay muchos empresarios sinvergüenzas que explotan a los actores de una manera bárbara”, dice a EL UNIVERSAL.

Mientras llega o no un próximo proyecto, Alfredo aprovecha las oportunidades de estar en contacto con el exterior para recorrer museos pero no es algo que la Casa del Actor se tome a la ligera: en la entrada de su hogar a aquellos que salen les toman una fotografía para saber cómo iban vestidos por si alguno se llegara a perder y siempre portan una credencial con su información, como teléfonos y dirección.

Trata también de seguir en contacto con sus seres queridos siempre que tiene oportunidad.

“Tengo la costumbre de visitar a mis hermanos en Reynosa, Tamaulipas, entonces pido un permiso de 10 o 15 días”, explica.

De acuerdo con su perfil en IMDB, su último papel en cine fue para la película El prófugo (1992), sin embargo como actor de voz es conocido por interpretar al Sr. Hyunh en la serie ¡Oye, Arnold!. Recientemente participó en un corto documental que se llevó a cabo dentro de la Casa del Actor.

Con más de 60 proyectos con papeles pequeños, si hay algo que Alfredo lamenta es no tener el reconocimiento por esos trabajos:

“Yo fui muy tonto porque nunca pedía crédito (en los trabajos que hizo)”.



Foto: Germán Espinosa