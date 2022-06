De ser buscada por la Interpol por el presunto delito de evasión fiscal en México, Laura Bozzo pasó a ser una de las consentidas de muchos mexicanos, quienes no se pierden ningún detalle de lo que hace en el reallity de "La Casa de los Famosos" y lo viralizan en redes sociales.

A continuación, recordaremos los mejores momentos que han hecho reír a miles y que algunos se han convertido en los memes con los cuales muchos se han identificado.

¿No le gustan las fiestas?

Uno de los momentos que protagonizó la conductora y que se viralizó, fue cuando en una de las noches dentro de la casa, los habitantes organizaron una fiesta, pero la parte divertida inicia cuando Laura afirma que sólo estaría “poco rato”, porque las fiestas no eran lo suyo, pero los espectadores de dicho programa se encargaron de recortar varios momentos de la velada para hacer un video en el que Bozzo canta, se toma fotos, baila, brinca, y hace todo menos abandonar la fiesta.

Hasta se besó con varios de sus compañeros cuando le preguntaron si ella haría un beso de tres, a lo que Bozzo contestó desde el sillón en el que estaba acostada “Por qué no”.

El video que se subió a redes sociales, causó mucha risa, pero sobre todo empatía con miles de personas que afirman son iguales que Bozzo cuando los invitan a una fiesta.

Pelea con Niurka

Al principio del programa, Niurka dijo que quería sacar el lado bonito de la Bozzo, más tarde empezaron las peleas. En una ocasión Niurka la hizo llorar al decirle que cuando decía “tú no me conoces” se refería a que la conociera.

“Tú a mí no me conoces, no conoces, no conoces el alma que tengo, el corazón, yo te puedo elevar a lo más sensible y vulnerable del sentimiento, puedo sacar lo más frágil que hay en ti”, le dijo en un momento.

Niurka también le dijo a Bozzo que ella era “una verga parada” y en otra ocasión hasta le bailó. En otra trasmisión Niurka confesó que estaba harta de convivir con la peruana e incluso amenazó con golpearla después de que Laura le reclamó por presuntamente burlarse de ella.

“No eres el centro del universo, no vives en mi cabeza. No me levanto pensando en ti ni me duermo pensando en ti, entonces deja de mencionarme", expresó la llamada “Mujer escándalo” muy molesta.

Ojo morado

Aunque se ha dicho que Niurka golpeó a la conductora, es falso, a pesar de que han tenido sus encontronazos, el ojo morado de Laura no tuvo que ver con alguna pelea, sino que se trató de un accidente.

Resulta que cada semana la producción de "La Casa de los Famosos" organizó una actividad para saber quién será la líder de la semana y fue en esa actividad que Laura se dio un golpe fuerte en la cabeza y se lastimó el ojo.

Fue Niurka quien estuvo atenta y la ayudó a colocarse el micrófono y a prepararle el tinte de cabello tras ser atendida por los paramédicos.

Odio a Pati Chapoy

En una de las tantas charlas con Brenda Zambrano, que es muy buena para sacarle la sopa a Laura, la abogada contó una maldad que de acuerdo a sus palabras, le habría mandado a hacer la fundadora de "Ventaneando".

“La detesto. En realidad no la detesto pero cuando yo estaba en Azteca me hacía la vida imposible, mandó a uno que la teñía a ella (el pelo) para que me lo tiñera a mí y me quemó toda la parte de enfrente. Es que yo llegué (a Azteca) y arrasé, arrasamos, ella hacía 3 puntos y yo 17, imagínate, se armó un lío”.

También contó que cuando Celia Lora tuvo el accidente de auto con el que atropelló a una persona, ella la ayudó legalmente, por lo que la primera entrevista que dio Celia no fue a Pati Chapoy sino a ella, lo que aumentó el enojo de la comunicadora. “Andaba furibunda”, recordó.

Se le cae el diente

La presentadora de televisión se sentó a comer y mientras estaba hablando, algo cayó de su boca, por lo que de inmediato lo recogió, lo aventó por abajo de la mesa e intentó continuar como si nada.

Inmediatamente sus compañeros empezaron a reírse ante lo sucedido, a pesar de que ella seguía disimulando que nada había pasado.

“¿Que diente, pendejo?, era un pedazo de fideo.... ¿Que se me salió el diente, no?”, dijo la conductora.

Niurka y Luis Potro Caballero fueron los integrantes de la casa que más se rieron y por ello Bozzo decidió aceptar lo sucedido, no sin antes “amenazar” al exacashore al decirle:

“Ese diente te va a morder los huevos”.

