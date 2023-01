El primer eliminado de la tercera temporada de “La casa de los famosos” fue el actor mexicano Jonathan Islas, quien aunque deseaba estar más tiempo encerrado junto a los demás colegas, también admitió que ya podrá descansar y seguir con su vida sin que nadie le invada su privacidad.

“Yo estoy feliz por fin ya estoy fuera de la casa, obviamente me hubiera gustado quedarme más tiempo pero de verdad que el tiempo de Dios es perfecto, gracias a toda la gente que me escribió, a toda la gente que votó por mí”, expresó el artista.

Islas fue el menos favorecido al perder contra Juan Rivera y Liliana Rodríguez quienes también estaban nominados, José Rodríguez igualmente estaba en la tabla floja pero lo salvó el primer líder de la casa: Aristeo Cázares.

“Me hubiera encantado estar más tiempo, pero creo que el tiempo de Dios es perfecto, espero que hayan conocido otra parte de mí, estoy muy contento, sé que vienen muchas cosas más, así que bueno, voy a descansar por fin voy a dormir solo”, señaló el integrante.

Así entró a “La Casa de los famosos”

A la gala del programa debut Jonathan Islas llegó a bordo de una motocicleta, una de sus mayores pasiones y había dicho en ese entonces que se valía todo para ganar.

“Soy un chavo que vive la vida al extremo, me gustan los deportes que me generan adrenalina como los go carts, lo que más me apasionan son las motocicletas, soy un tipo muy sociable, a casi todo el mundo le caigo bien, donde me meto, siempre trato de ser el líder”.

Como actor, dijo, ha hecho de todo, en Telemundo tiene buenos recuerdos al haber hecho programas como “La fan”, “¿Quién es quién?” y “El rostro de la venganza”.

Reacciones tras la primera eliminación

Para empezar Juan Rivera se echó un clavado a la alberca tras enterarse de que se había quedado una semana más dentro de la casa; un famoso que se empieza a caracterizar por ser intrigoso y hablar de chismes ha sido el Rey Grupero, quien recién fue elegido como el segundo líder de la casa por lo que tendrá inmunidad en la siguiente nominación.

Entre los participantes que todavía quedan se comienzan a crear grupos entre sí por lo que la audiencia ya comienza a pensar en quiénes serán los siguientes nominados

