La canción que Enrique Niembro le dedicó a Verónica Castro antes de dejarla plantada rumbo al altar

Verónica Judith Sáinz Castro es una de las artistas consagradas del país, ha dejado a México en lo más alto a nivel internacional por su talento como actriz y cantante, y también como presentadora de televisión. La vida de la madre de Cristian no ha sido fácil, pero siempre supo armarse de coraje para hacer frente a las vicisitudes de la vida.

A pocos días de cumplir sus 70 años, “La chaparrita de oro” luce radiante y despreocupada del qué dirán. Uno de los grandes amores de Verónica fue sin dudas Manuel “El loco” Valdés, que falleció en agosto de 2020, luego de una dura batalla contra el cáncer a sus 89 años. El hermano de quien supo interpretar a “Don Ramón” en el “Chavo del 8”, procreó junto a la presentadora capitalina a Cristian Castro.



Verónica Castro junto a Cristian y Michel. Fuente: Instagram @michcastro

Pero otro romance que dejó huellas en el corazón de la actriz de 69 años fue el que tuvo con el empresario Enrique Niembro a finales de la década del 80. De este amor nació el segundo hijo de Verónica: Michel Sáenz Castro. El joven tiene 33 años y es cineasta. Si bien las intenciones de esta pareja eran realmente amorosas, con canción de dedicatoria de por medio, las cosas no terminaron bien.

¿Cómo se conocieron Verónica Castro y Enrique niembro?

Verónica y Enrique se conocieron en una discoteca, según declaraciones de la cantante en una entrevista con Pati Chapoy, en Ventaneando. Allí la madre de Michel se enamoró “muy fuerte”, en palabras textuales de ella y quien los presentó fue su hermana, Beatriz Castro. El romance iba resultando a la perfección, con mucho compromiso de por medio e incluso hubo una canción de Juan Gabriel que los marcó para siempre.

La canción de Juan Gabriel que Enrique Niembro le dedicó a Verónica Castro

“Te quiero y también te amo”, dice uno de los versos de la canción “El destino” de Juan Gabriel y Rocío Dúrcal. La pieza musical fue la elegida por Niembro para declararle amor eterno e incondicional a su prometida y es uno de los grandes éxitos del cantante michoacano que brilló con su voz hasta el 2016, donde partió de este mundo físico. A pesar del cariño profesado por la pareja que se iba a casar, el matrimonio no sucedió. ¿Y por qué no se casó Verónica Castro con Enrique? Porque los padres del empresario, en especial su madre, no avalaron en ese momento la unión. Según lo que ha dado a entender la presentadora, no les agradaba la idea de que ella perteneciera al mundo del espectáculo.