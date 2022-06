La cancha de Memo Villegas es el buen humor

A veces, dice Memo Villegas, quisiera regresar en el tiempo para dedicarse de lleno al futbol, donde jugaba de extremo derecho, y pedirle a sus padres que lo apoyaran en ese sueño.

El actor de Backdoor, conocido por su personaje de el Teniente Harina, recuerda que mucho de no seguir en el balompié fue de él, pues en su adolescencia dejó de entrenar, descuidando su cuerpo, además de pensar que la escuela deportiva en Toluca a la que asistía, no era la mejor.

“Era muy bueno y me sigo preguntando qué haría si pudiera regresar el cassette. Creo le echaría más ganas para eso, pero la vida cotidiana me llevo a esto (la actuación), no me quejo, me gusta lo que hago, sólo a veces si dan ganas de regresar’”, dice de buen humor.

Hoy Villegas, seguidor del Necaxa, es uno de los actores más socorridos por las producciones. En los últimos tres años se ha integrado a una decena de películas y series, mayoritariamente del género de comedia, como El mesero; El Teniente Harina vs el Cancelador y Cómo sobrevivir soltero.

Pocos saben que comenzó su carrera siendo actor de drama en Rabioso sol, rabioso cielo, estrenada en la Berlinale; Sin nombre, película con temática de la mara salvatrucha y Carmín Tropical.

“Últimamente me han caído cosas de comedia, pero antes del Teniente eran cosas de malandro, de asaltante, de jodido, de persona de clase baja, de violento y ya estaba cansado.

Villegas, que prepara dos películas, dice que no tiene miedo al encasillamiento en el género que provoca sonrisas, pero sí sabe que debe cuidar la calidad de lo que haga: “Las cosas van cayendo en la vida y yo agarro lo que quiero hacer”.