La ausencia de sus padres no le deja de doler a Isabel Lascuráin

20 años han pasado desde que el padre de la cantante Isabel Lascuráin falleció y a la fecha la integrante de Pandora lo sigue extrañando... igual que a su mamá. Entre su círculo de amigos y familiares, conocen de esta tristeza y por tanto, algunos de ellos, como Lupita Jones y Cecilia Suárez, suelen enviarle mensajes de apoyo para reconfortarla. Suárez, por ejemplo, le escribió en redes sociales: "Siempre se les extraña y siempre están presentes y junto a nosotras".

Enjambre descubrió a Cristian Nodal gracias a Belinda

La banda mexicana de rock, Enjambre, conoció a Cristian Nodal luego de que el cantante regional decidiera utilizar una de sus canciones en el video donde presume su amor con Belinda. "Siempre tú" es el tema que suena de fondo mientras la pareja está en un lago. Humberto Navejas, vocalista de Enjambre asegura que para ellos es un halago, aunque la acción le sorprendió. "Yo la verdad no sabía quién era ese cuate hasta que vi ese video; sabía quién era Belinda, pero el otro cuate no sé quién es, bueno ahora ya lo sé, porque empezaron a hablar de eso, pero se me hizo raro. Siempre es un halago para nosotros que usen nuestra música para sus post, quienes sean", aseguró Navejas.

El saludo de Tatiana sale barato

La cantante Tatiana se convirtió en trending topic este miércoles, cuando revelaron un dato curioso sobre ella. Resulta que en una conocida aplicación, donde por un módico costo artistas, influencers y diversas personalidades pueden mandar un saludo personalizado a sus fans; la Reina de los Niños cobra mucho más barato que un tik toker llamado Kunno, quien cobra 1 mil 200 pesos por saludo y la regiomontana 699, por lo que los tuiteros opinaron que era mucho mejor pagarle a la intérprete de Pin Pon, por aquello de la nostalgia de la niñez.

