La actriz Cecilia Gabriela acusa a vendedor de un OXXO por cobrarle 3 pesos de más: "pensó que era turista"

Cecilia Gabriela se mostró inconforme por el trato que recibió en un OXXO, pues la actriz argumenta que el cajero que la atendió le cobró 3 pesos de más, debido a que considera que, por su aspecto físico, el trabajador creyó que era una turista y no se daría cuenta. Sin embargo, en redes sociales, está siendo muy criticada, ya que hay quienes opinan que su acusaciones están fundamentada en la sobreexageración.

Fue el pasado jueves cuando la actriz de melodramas como "Vivo por Elena" y "La madrastra" recurrió a sus redes sociales para compartir su experiencia.

En un video, afuera de un OXXO, Cecilia Gabriela contó que acaba de ser víctima del abuso de un trabajador, pues luego de hacer un depósito, este le cobró más dinero por la comisión de la transferencia.

"Aquí en la calle de Insurgentes y Colima hay un OXXO, vine a hacer un depósito a una tarjeta, le digo (al cajero): ´-¿Cuánto es de comisión?´, me dijo ´15´ y ayer me cobraron 12", expuso.

Al caer en la cuenta que estaba cobrándole más dinero por la comisión, la actriz no se quedó callada y enfrentó al trabajador, el cual asegura que se mostró muy apenado al ser descubierto, pues considera que el joven quiso engañarla, al creer que se trataba de una mujer extranjera.

"El cuate, lo caché, parece que se apenó un poco, pero lo caché que, por como me veo, pensó que era turista o lo que sea, y me quiso cobrar tres pesos más, ´no se dio cuenta me dijo´", ahondó.

De esta manera, Cecilia Gabriela pidió al trabajador que no tratara de engañarla.

"Le dije: ´-No abuses, yo soy mexicana, son de aquí, y aunque fuera turista no tienes por qué abusar de la gente, aquí en el OXXo entre Insurgentes y Colima hay un cuate que quiso abusar, sólo por mi forma de verme y, así como yo lo respeté por como se ve, tiene la obligación de respetar por como me veo y respetar a los turistas y respetar a quien sea", precisó.

Entre los comentarios que recibió su publicación, hay personas que condenan su comportamiento, pues aseguran que, probablemente, el cajero pudo equivocarse, ya que se trataba de una cantidad mínima de dinero; además, señalan que la actriz no tiene ninguna justificación para creer que su aspecto es el de una turista, debido a que su fisionomía sugieren lo opuesto.

"Qué raro... a mí siempre me han cobrado 15".

"Otra que cree firmemente en el impuesto rubio".

"Un error lo comente cualquiera y, quizá, es un empleado nuevo".

"Tampoco te adornes, ni que parecieras Austríaca o Belga".

