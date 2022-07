"La Academia": Villalobos le dice a Fernanda que parecía poseída por el demonio

Una tremenda discusión se armó minutos después de que Fernanda Herrera cantara en el concierto número 11, de "La Academia": aunque algunos críticos la motivaron y comentaron aspectos positivos de su actuación, otros de plano dijeron que no cantaba bien o incluso que parecía que estaba poseída por el demonio.



La joven tabasqueña, de 21 años, cantó el tema “No soy una señora”, y apareció en el escenario con un vestuario elegante. Al recital tuvo acceso EL UNIVERSAL.



Foto: Armando Pereda /El Universal



El escándalo arrancó después de que el juez Arturo López Gavito diera su opinión acerca de su presentación, al diferir de sus colegas y señalar que ya se necesitaba a una mujer que bailara en el escenario y ella lo logró.

Lee también: Restaurantes, uñas y bótox: Revelan los privilegios de "la empresaria multimillonaria" en México



Rápidamente, Lola Cortés respondió que la concursante no había bailado, además que no sabía cómo desplazarse en el escenario y parecía que no fue dirigida en escena, sólo en lo vocal.



“¡En ningún momento bailó!, está usted equivocado, la señora no bailó, no sabe caminar en tacones, lo que vimos fue algo horrible, horrible, horrible. No te veías sexy, me parecía que te veías torpe, cuando luces un body como el que tienes tienes que verte perfecta, te veías mal”, expresó la estrella del teatro musical.



Foto: Armando Pereda /El Universal



Horacio Villalobos dijo que la canción habla de liberación, de no estar metida en lo establecido, sin embargo cree que no se le entendió nada a ella porque parecía que se ahogaba con las notas.



“Parecía que estaba poseída por el demonio. Siempre he estado a favor de la mujer y yo creo que eso de una señora es un cliché. Las mujeres tienen que ser igual de libres que los hombres, pero una cosa es libertad y otra es que te haya poseído el demonio como el exorcista, parecía que te habías metido unos ácidos y electroshocks”, dijo.



Foto: Armando Pereda/El Universal



Además indicó que hubo un momento en que le dio igual la voz porque pensó que en algún momento se iba a caer y le hizo la pregunta: “¿El no ser una señora... es una contorsionista o qué?”.

Lee también: Archivan caso contra Ricky Martin, su sobrino desiste de continuar con el proceso en su contra

Ana Bárbara, defendió a Fernanda al decir que se expresó con su cuerpo, pero el conductor de "Venga La Alegría" opinió que entonces “se expresó de la fregada”.



López Gavito le pidió a sus compañeros críticos no ensañarse con Fernanda, pues mostró una transformación, una dama alegre que se emancipó, que al principio del proyecto llegó espantada al escenario, encasillada con la música vernácula y que ahora vio algo que nunca esperó admirar.



Foto: Armando Pereda/El Universal

“No has dejado de sonreír, ni de poner una actitud de garra, hiciste pasos que yo estoy seguro que nunca en tu vida en el mejor momento habías hecho. Me encantó la transformación, ese abrigo precioso, elegantísimo y luego la evocación de la gran Loredana Berté que es la intérprete original de esta canción de los 80 vino inmaculado.



“A los graves no les diste, empezaste la voz como de Raquel Olmedo, muy fea, muy feo inicio de canción, horrible, pero la sacaste increíble al final y se ve que lo estás empezando a gozar, que te estás divirtiendo”, expresó el próximo participante de MasterChef Celebrity.



Ana Bárbara destacó que Fernanda puede llegar a ser una show-woman, Cortés aclaró que tiene un gran registró de voz, aunque a veces se cae; le recomendó relajarse porque sí tiene voz, pero falta trabajarla.

Suscríbete aquí para recibir directo en tu correo nuestras newsletters sobre noticias del día, opinión, Qatar 2022 y muchas opciones más.