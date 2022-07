"La Academia"; Una noche de duetos y canciones escritas por los concursantes

El concierto de "La Academia" de esta noche -23 de julio- estuvo llena de contrastes, por un lado los halagos que recibió el dúo conformado por Cesia y Andrés, y por otro las disculpas de Horacio Villalobos hacía Rubí por lo dicho el domingo pasado, pero eso no la salvó de una dura crítica por su actuación al lado de Nelson.



Las disculpas de Horacio

"A veces pensamos algo y sale una cosa distinta por la boca, yo no quise decir que eras una perdedora, eres débil en un sentido y fuerte en otro... Deseo fervientemente que te desarrolles como cantante, que lo logres por más que te digamos que no, que tú logres el sí. Lo que yo dije si te ofendió y a quienes se haya ofendido, les ofrezco una disculpa... La que tiene que decir sí (se dedicará) a una carrera como cantante tienes que ser tú no yo, así que adelante Rubi, la primera que tiene que cree en ti eres tú", dijo Horacio Villalobos, respecto al comentario que hizo la semana pasada, sobre que a los mexicanos le gustan los perdedores, por lo que tuvo que dar una disculpa pública.

Antes Rubí tuvo la palabra y dijo que sí le afectaron las palabras de Horacio, a quien respeta como persona y como profesional, pero que sintió que debió hablar en su momento, pero es alguien que no le gusta el conflicto.

Rubí crece en el escenario

Ella y Nelson interpretaron el tema "Adrenalina", acompañados de coreografía; Lolita explicó que Rubí tuvo avances importantes, pero que sentía que Nelson la jaló mucho hacía su energía, sobre todo que mostró mucha seguridad y que sí bien es cierto que les dan palazos con las opiniones, pero tiene que buscar las áreas de oportunidad que tiene y trabajarlas, "Rubí sigue siendo terca, los tercos son los que llegan".

Horacio Villalobos observó que Rubí en lugar de ir para abajo con las críticas, ella se crece y eso le gustó porque es "brava". Gavito le pidió que se fijara en los que habían salido de La Academia, poniendo de ejemplo a Carlos Rivera, que tardó 10 años en estar a donde está, y calificó como desastrosa su interpretación y que aprendieran de Cesia y Andrés.

"Estar aquí cuesta trabajo, aquí tienes a dos señoras (Ana Bárbara y Lola Cortés) que han hecho grandes sacrificios y han trabajado muchas horas, esos son los sacrificios que se hacen", fueron las palabras de Arturo López Gavito para la potosina, que había manifestado durante la semana que estaba a nada de darse por vencida.

Cesia y Andrés; ¿Comparten más que el escenario?

Quienes conquistaron fueron Cesia y Andrés, que les tocó interpretar "Recuérdame" de la autoría de Natalia Jiménez, pero previó a su interpretación en el resumen de lo realizado en la semana, se reveló que hubo coqueteo y hasta un beso entre los alumnos.

Sorpresivamente su actuación se llevó muy buenas críticas por parte de Lola Cortés, Ana Bárbara, Horacio Villalobos y hasta Arturo López Gavito, por la interpretación y actuación del tema; aunque éste último le puso el "pero" a su trabajo, argumentando que se veía como algo antiguo y les pidió mejorar.

Pero el director de "La Academia", Alexander Acha, salió a su defensa al decir que ellos hicieron lo que se les había indicando, que era importante que los jueces supieran que en esta ocasión fueron los alumnos quienes eligieron sus temas y que eso daría la oportunidad de reflejar algo de ellos, además de mostrar algo diferente a lo hecho y mejorado lo ya presentado.

Los paisanos Mar y Zunio cantaron una canción de Julio Jaramillo; "Nuestro Juramento", cuya interpretación resultó casi perfecta para los jueces, excepto por la interpretación física porque no hubo química entre ellos. Nuevamente Acha salió en su defensa, alegando que deben tomar en cuenta que ellos no pueden proyectar lo que necesita más experiencia, pero Horacio debatió que la edad no tiene nada que ver para que un artista pueda hacer sentir al escucha.

Santiago, Fernanda y Eduardo cantaron "Como quien pierde una estrella", en una versión aflamencada, pero cuando Lola preguntó quién había montado la coreografía, la cual se le hizo de pésimo gusto, Eduardo le dijo que ellos habían montado todo, por lo que ella preguntó entonces qué habían hecho los maestros.

"Maestros no entiendo porqué piensan que están capacitados para esto, ellos eligieron la canción y está bien porque vemos quiénes son, pero lo que acaba de suceder es de kinder a las 10 de la mañana", dijo Lola Cortés.

Acha refutó que hubiera sido mejor que eligieran un trío, porque para él no hubiera sido nada original y que sí le había gustado la armonización de las tres voces, pero Cortés no cambió de opinión.

En la semana Santiago fue otro de los alumnos, además de Rubí, que manifestó su deseo de salir del reality también por ansiedad, pero cuando fue cuestionado por Yahir sobre lo que había decidido, respondió que quería continuar y pedía perdón por lo que estaba haciendo mal, pero Alexander Acha le dijo que si decidía quedarse lo iba apoyar, pero que estuviera consciente de que no recibiría un trato más ligero sino que sería como todos los demás.

Finalmente Cesia y Andrés resultaron ganadores de la noche, por lo que tenían la oportunidad de quedarse con 15 mil pesos cada uno o clases privadas, entonces ellos decidieron quedarse con lo segundo, para estar mejor preparados para la recta final.

El maestro de montaje vocal Menny Carrasco, trabajó con los participantes para que ellos escribieran una canción, por lo que los dividió en tres equipo, primero Rubí, Fernanda y Eduardo, quienes crearon "Esta soledad"; Cesia, Zunio y Santiago escribieron "Volví a caer"; y Mar, Nelson y Andrés se presentaron con "Auxilio", esta última resultó ser la ganadora por el voto de la gente en Tik Tok y será producida y grabada por Azteca Music, donde Chacho Gaytán estará al frente, pero además será cantada en la noche de la gran final.

El segundo adiós a Zunio



Finalmente quien la gente decidió que saliera de "La Academia" fue Zunio, que por segunda ocasión tuvo que abandonar el escenario, para sorpresa de la propia Lola Cortés que no lo creía y dijo:

"La vida te dio esta segunda oportunidad para regresar, eres de los privilegiados y como Gavito lo dijo, eres consciente y lo supiste aprovechar, te vas en una gran noche y esto quiere decir que estás listo para comenzar por ti mismo".

Por su parte, Zunio expresó que volverá a su país Ecuador, con las ganas de tocar puertas y pedir una oportunidad y lo único que siente es que al otro día no podrá cantar.

