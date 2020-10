La 4T traiciona a la cultura y a la ciencia: Luis Estrada

“Traición a la cultura”, exclamó Luis Estrada sobre la decisión de acabar con el Fidecine y el Foprocine, por parte del gobierno federal y diputados. El realizador señaló que la extinción de ambos, en la Cámara de Diputados, es una tragedia histórica.

“Es una traición a la cultura, a la ciencia, ahora cuando lo que más necesita este país, tras muchos años de violencia, sangre y corrupción, lo único que nos podía salvar en este proceso de destrucción, era la cultura”, señaló.

A pregunta expresa, indicó que el anuncio de que los recursos a creadores seguirán, sin intermediarios, debe ser claro.

“Hay un viejo refrán de las épocas de la política priísta que decía que buenas intenciones y promesas que no están reflejadas en el presupuesto son pura demagogia y espero que al final surja algo, si no las consecuencias naturales, no sólo del cine, sino la cultura y la salud, serían una tragedia de excepción y consecuencias inimaginables”, subrayó.

El martes la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara aprobó extinguir el Fidecine, y se llevará al Pleno hoy para su votación.

Mónica Lozano, presidenta de la Academia Mexicana de Artes y Ciencias Cinematográficas, señaló que hay incertidumbre y molestia en la comunidad fílmica.

En reuniones virtuales Mario Delgado, coordinador de Morena en la Cámara de Diputados, se había comprometido a que no desaparecería.

“Hay personas que se sienten traicionadas, otros como yo confiamos en que estos acuerdos se cumplirán y se reflejarán en la ley y el presupuesto”.

Imcine confía



María Novaro, directora del Instituto Mexicano de Cinematografía, señaló que la comunidad no debe estar preocupada con la extinción, pues se cuenta con las facultades para ejercer la nueva forma de otorgar los apoyos.

Adelantó que será con un programa que ha sido apoyado por la Secretaría de Hacienda, pronto a aparecer en el Diario Oficial.

También hay, comenta, una iniciativa de modificación a la Ley Federal de Cinematografía, ahora en consejería jurídica de Presidencia que será enviada al Legislativo, en la que se fortalece al Imcine en sus atribuciones de fomento y apoyo al cine.

“Como sabíamos que venía la extinción, trabajamos otro instrumento que es un programa para el que estamos facultados que es de subsidios”.