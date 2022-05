Koke, el indiscutible ganador de Exatlón All Star, alza el trofeo por segunda vez consecutiva

Este domingo, Koke se coronó como el campeón de los circuitos en Exatlón All Star, luego de semanas en las que, pese al cansancio y la lejanía de sus seres queridos, no se dejó vencer y triunfó totalmente conmovido, levantado en alto la camiseta del equipo azul.

Al terminar el programa, Kike dedicó el premio a su novia, quien dice, fue quien siempre lo apoyó, y no dudaron en posar para lsa cámaras dándose unos besitos y con el trofeo en manos.



Foto: Exatlón, Twitter

La familia azul también celebró con él, abrazándolo, gritando y brincando por este triunfo. La competencia de los ganadores de ediciones anteriores aumentó el nivel de competencia, pero Koke resistió y triunfó.

El ganador de la temporada pasada se batió el triunfo con dos atletas del equipo contrario, Mati Álvarez, ganadora de tres temporadas, y Heliud Pulido, ganador de la tercera edición. Pese a que Mati no triunfó, la producción reconoció su gran esfuerzo y talento, mientras que la deportista se dijo "contenta y liberada", además agradeció a la vida por poner en su camino una oportunidad como la de participar en el programa.

Además, otros momentos motivantes de la noche fue cuando Antonio Rosique, el conductor del programa, entregó a Maki González, ganadora de la primera temporada, un reconocimiento físico que no se le había entregado en su temporada, por lo que se vió muy conmovida y no encontró palabras para expresar su sorpresa y dicha.

“Los quiero invitar a que crean en sus sueños"

Siempre desde que llegué a las tierras siempre me motivaste mucho tú y sé que motivas a mucha gente allá afuera. Este triunfo se lo dedico a mi equipo, pero también a todos los que pasaron por este All Star porque estuvo muy intenso, no sabes todo lo que fue. Los quiero invitar a que crean en sus sueños, la magia la llevan aquí en el corazón, crean en sus sueños, tengan pasión por ellos, yo era un fanático, me tocó estar aquí con estas grandes personas que las amo muchísimo”, dijo el ganador.

La última competencia física la realizaron Koke y Heliud.

