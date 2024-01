Kings of Leon sustituirá a Paramore en el Vive Latino; fans exigen reembolso

Paramore era una de las bandas internacionales más esperadas, luego de que el Vive Latino anunciara que formaría parte de su 24° edición, a casi dos años de su última visita a México, sin embargo, la agrupación canceló su participación, por lo que los organizadores del festival acaban de anunciar que Kings of Leon será la banda que se presente el próximo domingo 17 de marzo, noticia que ha disgustado a las y los fans de Paramore, que ya solicitan que el dinero que invirtieron les sea reembolsado.

Esta mañana, a través de sus cuentas oficiales, el Vive Latino anunció que Paramore no se presentaría en el festival como había sido anunciado en noviembre pasado, debido a "razones ajenas" a la organización del evento, evidenciando que la banda, originaria de Estados Unidos, fue quien canceló su presentación.

De hecho, esta no sería la primera fecha que el grupo pospone, pues hace unos días canceló su actuación en el festival estadounidense AlterEgo, organizado por iHeartRadio, programado para el pasado sábado 13 de enero.

La banda no ha explicado el motivo de las cancelaciones, tampoco dio aviso de las cancelaciones a través de sus redes sociales, sino que estas se dieron a conocer por los organizadores de ambos eventos.

El silencio de Paramore ha causado preocupación por parte de sus seguidores, pues desde hace unos días, la agrupación eliminó todas sus publicaciones, tanto en su cuenta de X como de Instagram, además eliminó el dominio de su página web; la única publicación que conservan es un video en donde promocionan el que sería su nuevo álbum, titulado "Stop making sense", un álbum tributo.

En este sentido, Kings of Leon saldría al quite, aceptado la invitación del Vive Latino para formar parte de su cartel, tras siete años de la última vez que ofreció un concierto en la Ciudad de México, cuando ofreció dos conciertos en el Palacio de los Deportes, el 3 y 4 de noviembre de 2017.

Esta noticia ha generado expectativas en los fans de Kings of Leon, sin embargo, también ha causado irritación en las personas que habían comprado boletos para el Vive, única y exclusivamente para ver tocar a Paramore, de los exponentes más importantes de la música alternativa que, a principios de los 2000 se dieron a conocer por éxitos como "Misery business", "Crushcrushcrush", "Decode", "The only exception" entre otras.

En los comentarios en que el Vive Latino anunció los cambios en su cartel, ya hay varias y varios usuarios que solicitan su reembolso argumentando que asistirían al evento sólo por Paramore, aunque también hay quienes han comentado la publicación, solicitando a los fans de la banda cancelada que se pongan en contacto con ellos, para comprarles sus boletos y puedan a ver a Kings of Leon, quienes se hicieron muy populares hace unas décadas, con el lanzamiento de temas como "Molly´s Chambers", "Sex on fire", "Use somebody" por mencionar algunas.

