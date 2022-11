Kim Kardashian y Kanye West: Así quedó su acuerdo de divorcio

La historia de amor-desamor entre Kim Kardashian y Kanye West sumó un nuevo capítulo: el acuerdo de divorcio, luego de que se separaran en febrero de 2021, cuando Kardashian solicitó formalmente el divorcio al rapero tras más de seis años de matrimonio en los que se convirtieron en una de las parejas más mediáticas.

Antes de anunciar su divorcio, los medios estadounidenses como People, Page Six y Entertainment Tonight llevaban meses informando de la crisis matrimonial, que se vio agravada cuando el rapero presentó una controvertida y surrealista campaña presidencial para las elecciones presidenciales de 2020 en Estados Unidos.

Tras ese anuncio, que se materializó en varias candidaturas locales y estatales sin ninguna posibilidad, el rapero protagonizó una serie de comportamientos erráticos e impredecibles que minaron la confianza de Kim Kardashian ante el futuro de la relación.

Durante su campaña electoral en las redes sociales, publicó detalles muy personales sobre su familia y su matrimonio, lo que visiblemente a afectó a su esposa.

La estrella habló por primera vez de estos problemas en una entrevista televisada en la que pidió comprensión hacia West, quien sufre un trastorno de bipolaridad.

Kardashian y Ye comenzaron a salir en 2012 y se casaron en una lujosa ceremonia en Italia dos años después. En poco tiempo se convirtieron en una de las parejas más conocidas del mundo.

Pero su unión enfrentó turbulencias, con rumores de explosiones temperamentales de Ye.

Cuando Kim solicitó su divorcio ante la corte, expresó:

"Deseo mucho estar divorciada. Creo que si la corte pone fin a nuestro estado marital, eso le ayudará a Kanye a aceptar que nuestra relación matrimonial se acabó y que debe seguir adelante en un mejor rumbo que nos permita criar juntos a nuestros hijos", alegó.

"Aunque quería que nuestro matrimonio fuese exitoso, llegué a la conclusión de que no hay forma de reparar nuestro casamiento".

El acuerdo entre Kardashian y West

La celebridad mediática Kim Kardashian y el rapero Kanye West han alcanzado un acuerdo de divorcio por el que el cantante le pagará a Kim 200 mil dólares al mes en concepto de manutención para sus hijos North, Saint, Chicago y Psalm; la expareja compartirá la custodia de sus cuatro hijos; ambos renunciaron a la manutención conyugal.

Según indica el portal Page Six, será ella quien pase más tiempo con los más pequeños. Hasta ahora, según reconoció el rapero en más de una oportunidad, es ella quien convive con ellos el 80% del tiempo.

Este es el primer divorcio para Kanye West, pero es el tercero para Kardashian, quien estuvo casada con el productor musical Damon Thomas entre 2000 y 2004 y con el jugador de básquet Kris Humphries en 2011, una unión que duró apenas 72 días.

Kardashian y West se casaron en 2014 Kim y triunfaron en la televisión con el reality "Keeping Up with the Kardashians"; el matrimonio, que había asistido a varias sesiones de terapia antes de iniciar los procedimientos para el divorcio se separó en medio de la polémica y la sorpresa de los fans

Kim es una de las celebridades más populares en las redes sociales, tiene unos 200 millones de seguidores en Instagram y ha construido un millonario imperio con sus líneas de cosméticos y de ropa; tras su rompimiento con Kanye tuvo un romance con Pete Davidson, uno de los comediantes del conocido programa televisivo "Saturday Night Life".

Complicado panorama para Kanye West

West, considerado como uno de los raperos más importantes de la historia gracias a discos como "My Beautiful Dark Twisted Fantasy" (2010) o "Yeezus" (2013), no pasa por n buen momento.

La marca deportiva Adidas anunció este jueves la apertura de una investigación después de que empleados de esta multinacional acusaran al rapero Kanye West de intimidaciones y comentarios inapropiados de carácter sexual.

Extrabajadores de Adidas acusaron a la empresa alemana de haber ignorado las denuncias de los comportamientos de West.

La marca ya había roto en octubre sus vínculos publicitarios y comerciales con el polémico cantante tras unos comentarios antisemitas.

Una investigación del semanario estadounidense Rolling Stone reveló recientemente una serie de testimonios de extrabajadores de Yeezy, la marca de zapatos deportivos que desarrollaron conjuntamente Adidas y West.

Acusan al rapero de haber mostrados videos e imágenes de carácter pornográfico, incluida una foto íntima de su exmujer, Kim Kardashian, a trabajadores de Adidas y de haber mantenido con ellos un comportamiento inapropiado durante años.

*Con información de EFE y AFP.

