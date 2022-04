The Killers y los mágicos momentos que han vivido con sus fans en México

The Killers se ha ganado el corazón de miles de mexicanos por ser una de las bandas que en muchas ocasiones ha defendido a capa y espada a México, nunca ha dudado en alzar la voz e inclusive ponerse en contra de las políticas de su propio país, es por ello que recordaremos algunos de esos momentos.

Cómo olvidar cuando en 2016 durante el festival Corona Capital a pesar del frío que se sentía en la curva 4 del Autódromo Hermanos Rodríguez de la Ciudad de México, Brandon Flowers, vocalista de la banda estadounidense, calentó el ambiente con su música y llenó de regocijo a más de 70 mil personas con sus palabras.

Y es que para sorpresa de muchos el cantante se pronunció en contra de las políticas contra México del entonces presidente de Estados Unidos Donald Trump y transmitió un mensaje de hermandad.

"No importa quién sea nuestro presidente, todos somos hermanos y hermanas. Todos somos americanos", mencionó Flowers, mientras que la multitud aplaudía de euforia.

Esta relación longeva y llena de amor que ha tenido la banda con México siempre la demuestran cada vez que visitan el país. Han sido alrededor de seis ocasiones que la banda se ha presentado en alguna parte del territorio mexicano, su primera visita fue en 2006 en esa ocasión ofrecieron un concierto en el Palacio de los Deportes. Esto sin contar las numerosas veces que Flowers ha visitado el país como solista para presentar sus diversos proyectos o como turista.

El líder de la banda de grandes éxitos como “Change your mind”, “Somebody told me”, “Smile like you mean it”, “Mr Brightside”, entre muchos más, tiene una gran debilidad por los mexicanos, así lo expresó durante una entrevista con el sitio Life and Style, en donde expresó su inconformidad con la política migratoria de Trump.

“Una frontera no se siente bien, es la mejor manera en que lo puedo explicar. Tengo una debilidad por la gente de México; mi hermana se casó con un mexicano, así que mis sobrinas y sobrinos con herencia mexicana”, dijo Flowers.

Por lo mismo tiene un gran apego a la cultura mexicana y es por ello que considera las fronteras como un absurdo, sin sentido en especial la construcción de Muro que el expresidente estadounidense proponía con tanto fervor.

“Siempre digo que una de mis cosas favoritas de Estados Unidos es la influencia cultural [mexicana] que se abrió camino, y somos ese caldo de cultivo. Entiendo que algunas cosas deben de contenerse, pero también siento que si tienes un corazón, una muralla no tiene ningún sentido”, señaló en dicha entrevista.

Su devoción por México es tan grande que hasta hicieron una canción de crítica política hacia su país llamada “Land of the free” en 2020.

Por el momento la banda está de regreso en México con su gira “Imploding The Mirage World Tourd 2022”, y darán cuatro fechas, dos serán en Monterrey, uno en Ciudad de México y el último en Guadalajara.

Arena Monterrey, Monterrey: 26 y 27 de abril de 2022

Foro Sol, Ciudad de México: 29 de abril de 2022

Estadio 3 de marzo, Guadalajara: 1 de mayo de 2022





rad