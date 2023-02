Kike Mayagoitia se saca la espina en “Venga la alegría”

Hasta hace dos semanas Enrique Mayagoitia tenía un programa diseñado en torno a su perfil como presentador en SNSerio, donde realizó mancuerna junto a Adrián Marcelo; sin embargo, una llamada desde el Ajusco modificó su panorama.

TV Azteca decidió buscar a Enrique por cuarta ocasión en 10 años, según comentó en entrevista, primero para realizar un casting, pues el objetivo de la empresa es renovar a los integrantes de su programa matutino estrella Venga la alegría.

“Me hablaron y me dijeron que les gustaba mi trabajo desde hace tiempo y que creían que podía ser un elemento que aportaría”, declaró Enrique.

Realizó el casting y convenció a la nueva administración, sin embargo, tenía dos impedimentos, el primero su familia, pero también el programa SNSerio, donde había depositado ocho años de carrera y entrevistado a más de 850 personalidades del mundo del entretenimiento.

“Quedamos en que todo se iba a dar paso a paso, además yo les dije: ustedes también tienen que ver que les funcione, sería lo más sano para todos, empezar poco a poco”, explicó.

Por eso hasta el momento, Mayagoitia sólo se ha desempeñado en el programa matutino los fines de semana, lo que le permite volar a Monterrey y llegar al programa los viernes por la noche.

“Lo pesado son los vuelos, los retrasos en los aeropuertos, toda la dinámica de ve y súbete al uber, el tráfico, es un poco cansado”, reconoció Enrique.

En cuanto al programa, la decisión fue complicada, pero hubo un factor que le dio la seguridad de arriesgarse a que la aventura a la Ciudad de México no saliera bien.

“Dijimos: vamos a darle unos meses, y si esto madura nos vamos con toda la familia, y si no se da como debe de ser, me regreso; gracias a Dios quedé muy bien en la empresa en la que estaba, eso también nos da tranquilidad”, compartió Enrique.

Pero todos esos motivos que lo obligaban a quedarse en su ciudad fueron superados por una razón.

“Fue sacarme la espina, porque ya me habían buscado, y por una u otra razón no me había animado, y esta vez lo platiqué con mi esposa y pensamos que nuestros hijos aún están en edad de adaptarse, no lo van a resentir tanto, si vamos a probar es ahora o nunca”, dijo.

Su llegada al matutino, señaló Enrique, ha sido amena y agradable, y el objetivo es que, si su situación se hace oficial, se mudaría a la Ciudad de México.

“Me están tomando en cuenta de una manera seria, y eso a uno lo hace sentir más seguro; al formar un grupo nuevo, puedes eliminar a lo mejor ciertos vicios que se tenían en el pasado”, agregó el conductor.