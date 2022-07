Khloé y Tristan volverán a ser padres, pero no una pareja

Khloé Kardashian está a punto de dar la bienvenida a su segundo bebé, luego que ella y su expareja Tristan Thompson tomarán la decisión de recibir a otra hija o hijo a través de la gestación subrogada, en noviembre pasado, pero no volverán a estar juntos, ya que luego de una serie de infidelidades por parte del jugador de baloncesto, lo único que ahora los une es el amor por su descendencia.

Khloé siempre deseó ser madre

"TMZ" informó que el segundo bebé de Khloé Kardashian está por llegar, la empresaria -desde las primeras temporadas de “Keeping up with The Kardashians”- mostraba su gran entusiasmo por convertirse en madre. En esa época, “Koko” estaba casada con el basquetbolista Lamar Odom, del que se separó tras siete años de matrimonio, pero antes de eso, la empresaria se sometió a varios tratamientos de fertilidad, debido a la inestabilidad hormonal que padecía, tal y como se mostró en la serie.

Lee también: Exalumna de “La Academia” acusa a la producción de fraude

Khloé y Tristan, las citas a ciegas sí pueden flecharte



Foto: Instagram

Después de firmar el divorcio con Odom, Khloé oficializó su noviazgo con Tristan Thompson, un basquetbolista canadiense, que había conocido desde agosto de 2016 en una cita a ciegas, organizada por un amigo en común, el también jugador de baloncesto Brandon Jennings, quien llevó a Koko a un restaurante, asegurando que se trataba de una cena con varias amistades, al ver la negativa de la empresaria de reunirse con alguien que no conocía, según relató "Hola".

Pero a partir de ahí, Khloé y Tristan se hicieron inseparables y forjaron un vínculo que presumían abiertamente en redes sociales. Kardashian viajaba constantemente a Cleveland, lugar de residencia de Thompson, cuando el deportista jugaba para Cleveland Cavaliers, junto a otros basquetbolistas reconocidos como Lebron James y José Manuel Calderón, cambio que en el programa de Jimmy Kimmel, la estrella de los realitys confesó que le hacía bien, pues podía pasar una temporada lejos del ojo público.

Tristan, un miembro más de la familia Kardashian

Para el 2017, Thompson hacía sus primeras apariciones en la serie de las Kardashians y Khloé aseguraba a “ES Magazine” que no recordaba haber sentido antes el tipo de amor que Tristan le inspiraba, al grado que despertaba en ella el deseo de formar una familia con el deportista, pues intuía que sería un excelente padre, lo que eventualmente ocurriría, en 2018, cuando la pareja dio la noticia que esperaban su primera hija en común, pues él ya tenía a Prince, hijo que comparte con la modelo Jordan Craig.

La llegada de True y de las infidelidades también…



Foto: Instagram

En 2018, nació True, la primera hija de Khloé, pero su llegada al mundo estuvo rodeada de escándalos, ya que todavía antes que naciera, ya existían versiones que aseguraban que Thompson le había sido infiel, sin embargo, la relación seguiría su curso, hasta que en 2019, los constantes coqueteos del jugador con la mejor amiga de Kylie Jenner, Jordyn Woods, -la cual tiene varias apariciones en la serie de la familia Kardashian-, este hecho hizo que la pareja se disolviera.



Foto: Instagram

Pero, Khloé que en varias ocasiones se ha declarado partidaria de las segundas oportunidades, en 2021 retomó su relación con el padre de su hija, pues –según contó en el reality- Tristan trabajaba duro para reconquistarla y con la ayuda de terapia de pareja, las cosas salieron adelante. Fue en esa época que la pareja pensó en la posibilidad de acudir con un agente de subrogación para la concepción de otro bebé.

Cuando Kardashian y Thompson ya habían alcanzado nuevamente estabilidad, la noticia de que la entrenadora personal Maralee Nichols esperaba un hijo de Tristan cambió drásticamente el rumbo de la relación. "Quería creer que Tristan podía cambiar, quería confiar en él y creer que valía la pena cambiar por True y por mí. Pero así es la vida, las cosas no siempre salen como esperamos y planeamos", lamentó Khloé al final de la primera temporada de “The Kardashians”, pero la llegada de su segunda hija o hijo ya era un hecho.

Lo más reciente que se sabe de su vínculo con el jugador de baloncesto, según “People” es que mantienen un trato cordial por el bien de la crianza de sus hijos, por ello, se les ha visto salir juntos –en compañía de True- en semanas pasadas.



Foto: Instagram

Lee también: Khloe Kardashian y Tristan Thompson esperan a su segundo hijo

Suscríbete aquí para recibir directo en tu correo nuestras newsletters sobre noticias del día, opinión, opciones para el fin de semana, Qatar 2022 y muchas opciones más.

melc