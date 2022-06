Khloé Kardashian cumple 38 y… ¿se quita los implantes para celebrar?

Las hermanas Kardashian son siempre tema de conversación y, en esta ocasión, es el turno de Khloé que acaba de cumplir 38 años y las versiones en torno a que se quitó los implantes de glúteos son cada vez más fuertes, pues parece que ha desaparecido el prominente trasero que le caracterizaba y, en cambio, ahora luce mucho más reducido y en proporción a su cuerpo, ¡luce increíble!



Cuando pareciera que Khloé Kardashian no podría lucir más bella, ¡lo ha conseguido!, pues de un tiempo a la fecha, su estética física dista extensamente de como solía mostrarse en “Keeping Up With the Kardashians” , pero no me refiero a su peso o al color con el que tiñe su cabello, sino que, hace una década, las Kardashians fueron unas de las famosas que impusieron la tendencia de la cirugía plástica como un ideal de la belleza y hoy, parece que le han dicho adiós.

No es sólo Khloé, sino Kim y Kourtney se muestran cada vez más naturales o, al menos, eso es lo que observamos en las fotografías, donde los senos y el trasero ya no son el foco de atención. A un día de haber cumplido los 38 años, “Koko” –como la llaman de cariño- demuestra que la belleza radica más allá que ser acreedora de un par de siliconas, pues con los años ha sido una de las integrantes de la familia que ha vivido los cambios más radicales, desarrollando confianza y seguridad en sí misma.



¿Será verdad? Las redes sociales se han dividido; hay quienes aseguran que se trata de su trasero y siempre se trató de él, pero que el ejercicio y su rígida alimentación han sido los responsables que ahora luzca mucho más reducido, así como se encuentran los seguidores que dicen que la rubia quiere todo menos ser relacionada con la cirugía plástica, pues se encuentra en una etapa en su vida en que hay cosas muchas más importantes, como lo es la aceptación propia.

Luego de la disolución de su primer matrimonio con el exbasquetbolista Lamar Odom, en 2016, Khloé experimentó una serie de cambios de hábitos alimenticios y comenzó a ejercitarse, volviéndose en una de las famosas más atléticas. En este lapso, también conoció al padre de su hija True, Tristan Thompson, que si bien fue la persona que eligió para convertirse en madre, el jugador de baloncesto le fue infiel en múltiples ocasiones, antes y después de su embarazo, pues al poco tiempo que nació la hija que comparte con Koko, el deportista estaba en la espera de otro hijo con la entrenadora Maralee Nichols.

Pero esto no se convirtió en un impedimento para que Khloé saliera adelante, pues con el tiempo aprendió que la dicha no tiene que ver con estar junto a una pareja, por lo que luego de la separación aseguró sentirse muy contenta, al concentrar todo el amor que puede dar en la pequeña True y en sí misma. Y como dicen, aunque ella no lo quisiera, “el amor llega cuando menos lo esperas”, pues parece que la empresaria ya encontró una nueva persona con quien probar suerte, un empresario que su hermana Kim le presentó, sin embargo, aún no ha hecho ninguna confirmación oficial de esta noticia.

