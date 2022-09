Kenia Os deja atrás sus miedos

Si hay algo que a Kenia Os le gusta hacer, es entrar al estudio y crear música, como una forma de agradecer el amor de sus fans, mismos que le han apoyado no sólo durante la fama, también en sus estados de depresión.

La cantante sinaloense abrió así su corazón durante la conferencia Detrás de la fama, el éxito de Kenia Os, que se llevó a cabo ayer durante las actividades de la VidCon México, que se realiza en el Centro Banamex.

Los fans, formados media hora antes de la hora marcada para la charla, al ver que se acercaban las 14:30 horas y no daban acceso, decidieron dar portazo y entrar. Fue ante el grito de “¡Kenia, Kenia!”, que la artista hizo acto de aparición.

Os, quien destacó que “la fama tan sólo es consecuencia de hacer lo que te gusta”, recordó que su álbum Cambios de luna fue muy sanador para ella, porque las letras reflejaba esa etapa de niña “destrozada y triste” que atravesaba, por lo que ahora, con su nuevo disco por salir, K23, deseó mostrar a la mujer que hoy es: una que ha decidido dejar el miedo a un lado.

“Siempre he sido dueña de mi carrera y las pocas veces que no, me he puesto rebelde, yo decido qué días de la semana trabajo, porque para mí es muy importante darle tiempo a mi familia. Sí, mi carrera tiene muchos sacrificios, como no estar tanto tiempo en casa, pero lo disfruto mucho”, expresó.

A pesar de que es una de las cantantes más famosas del momento, Kenia reconoció gozar de lo que toda joven gusta a su edad, como estar en casa en pijama, hablar con su mamá y hermana y visitar a sus amigas.

Pero si hay algo que la ha ayudado a sobrellevar la fama, ha sido tomar terapia. Dijo que mínimo dos veces a la semana charla con su psicóloga.

“Amo hablar con mi público y contarles lo vulnerable que soy, que igual que ellos tengo mis bajones y mis momentos de oscuridad, que la única forma de sanar es con terapia; decirles que hablar con alguien de lo que nos afecta debe ser normal”.

La influencer contó que en 2023 saldrán a la luz varias colaboraciones, aunque hay una que le han pedido mucho pero que aún no se da, con Danna Paola, a quien dice admirar.

“Danna no es competencia, es amiga, tenemos que unirnos para elevar la industria en México. Platicamos mucho y aunque aún no tenemos nada concreto sé que va a pasar”.

La artista, quien dará concierto en el Auditorio Nacional el 3 de febrero, resaltó que aunque en el género urbano en México no hay muchas chicas, las pocas que hay se apoyan.